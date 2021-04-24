الديوانة التونسية تذكر بالامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج لتوريد اغراض شخصية عند عودتهم المؤقتة

ذكّرت الديوانة التونسية، في بلاغ اصدرته، السبت، التونسيين المقيمين بالخارج، بالامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدتهم عند توريد أغراضهم وأمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة (لقضاء عطلة)، والتي لا يجب أن تتجاوز قيمتها (لقضاء العطلة)، ما يعادل 2000 دينار تونسي.
وشدّدت الديوانة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، على وجوب أن
لا تكتسي هذه الأشياء صبغة تجارية بحكم طبيعتها أو عددها أو كميتها.
وأوضحت أن هذا الإعفاء يمنح كل سنة إدارية (1 جانفي -31 ديسمبر)، كما يمكن قسمته على سفرتين أو أكثر، إلاّ أنه غير قابل للجمع مع مبلغ الإعفاء للسنة الموالية في حالة عدم الانتفاع به.
ويشترط للانتفاع بهذا الامتياز أن يكون تونسيا بالغا من العمر 18 سنة في تاريخ الدخول الى تونس، وان تكون مدة إقامته السابقة لتاريخ الدخول سنة على الأقل، دون أن يتجاوز مجموع فترات إقامته بالبلاد التونسية 183 يوما خلال السنة المذكورة.
وبالإمكان الاطلاع على مزيد المعلومات على هذا الرابط :
أو الإتصال بالمخاطب الوحيد المكلف بالتونسيين بالخارج، في التوقيت الإداري من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى 13 بعد الزوال .
وشدّدت الديوانة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، على وجوب أن
لا تكتسي هذه الأشياء صبغة تجارية بحكم طبيعتها أو عددها أو كميتها.
وأوضحت أن هذا الإعفاء يمنح كل سنة إدارية (1 جانفي -31 ديسمبر)، كما يمكن قسمته على سفرتين أو أكثر، إلاّ أنه غير قابل للجمع مع مبلغ الإعفاء للسنة الموالية في حالة عدم الانتفاع به.
ويشترط للانتفاع بهذا الامتياز أن يكون تونسيا بالغا من العمر 18 سنة في تاريخ الدخول الى تونس، وان تكون مدة إقامته السابقة لتاريخ الدخول سنة على الأقل، دون أن يتجاوز مجموع فترات إقامته بالبلاد التونسية 183 يوما خلال السنة المذكورة.
وبالإمكان الاطلاع على مزيد المعلومات على هذا الرابط :
أو الإتصال بالمخاطب الوحيد المكلف بالتونسيين بالخارج، في التوقيت الإداري من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى 13 بعد الزوال .
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