كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

سجّل خلال 24 ساعة الاخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكمّيّات بحساب المليمتر.
//ولاية المنستير// الساحلين 2 / بنبلة 1 / قصيبة المديوني 1 / جمّال 2 / بني حسّان 3 / طبلبة 3 / صيادة/لمطة/بوحجر 2 / المكنين 1 / الوردانين 2 / البقالطة 3 / زرمدين 2 / قصر هلال 2 / المنستير 2 /
//ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد 2 / جلمة 1 / سبالة أولاد عسكر 1 / جلمة 1 /
//ولاية سوسة// القلعة الكبرى 4 / القلعة الصغرى 2 / هرقلة 8 / بوفيشة 6 / شط مريم 2 / أكودة 2 / سوسة 3 /
//ولاية زغوان// الزريبة 6 / سد وادي الكبير 5 / جرادو 10 / الفحص 12 / بئر مشارقة 5 / صوّاف 6 / زغوان 6 /
//ولاية نابل// بوعرقوب 16 / دار شعبان 31 / بني خيار 27 / قربة 21 / الميدة 22 / قرمبالية 14 / منزل تميم 14 / حمام الغزاز 11 / بني خلاد 47 / منزل بوزلفة 56 / الهوارية 12 / قليبية 11 / نابل 30 / سليمان 24 /
//ولاية القيروان// نصر الله 1 / عين جلولة 3 / العلم 4 / الحاجب 3 / الشبيكة 2 / العلا 4 / القيروان 3 / الوسلاتية 2 / السبيخة 3 /
//ولاية القصرين// القصرين 1 / تالة 6 /
//ولاية جندوبة// جندوبة 1 / طبرقة 2 /
//ولاية باجة// باجة المحطة 2 /
//ولاية بنزرت// رأس الجبل 36 / العالية 45 / أوتيك 30 / بنزرت 12 / غار الملح 3 5 /تينجة 6 /
//ولاية تونس// تونس قرطاج 13 / قمرت 39 / بوشوشة 23 / الحرايرية 5 / سيدي حسين 6 /
//ولاية الكاف// تاجروين 4 / الجريصة 4 / الطويرف 2 / وادي ملاق 3 / السرس 5 / الدهماني 7 / الكاف 9 / القصور 7 / القلعة الخصباء 6 /
//ولاية المهدية// بومرداس 2 / السواسي 1 / ملولش 1 / أولاد الشامخ 1 / قصور الساف 2 / سيدي علوان 2 / المهدية الميناء 1 / الشابة 1 / الجم 2 /
//ولاية بن عروس// بومهل 4 / فوشانة 5 / مقرين 7 / مرناق 4 / رادس 12 / الخليدية 7 / بن عروس 5 / حمام الانف 8 / المحمدية 5 / المروج 4 / بئر الباي 6 /
//ولاية أريانة// روّاد 34 / سيدي ثابت 2 4 /شرفش 11 / أريانة 19 / قلعة الأندلس 30 / المنيهلة 19 /
//ولاية منوبة// المرناقية 2 / طبربة 6 / شواط 3 / الجديدة 6 / البطان 2 / برج العامري 3 / منوبة 8 /
//ولاية سليانة// مكثر 6 / الروحية 4 / عين بوسعدية 8 / قعفور 3 / برقو 4 / سيدي بورويس 7 / سليانة 5 / الكريب 5 / كسرى 6 /
//ولاية المنستير// الساحلين 2 / بنبلة 1 / قصيبة المديوني 1 / جمّال 2 / بني حسّان 3 / طبلبة 3 / صيادة/لمطة/بوحجر 2 / المكنين 1 / الوردانين 2 / البقالطة 3 / زرمدين 2 / قصر هلال 2 / المنستير 2 /
//ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد 2 / جلمة 1 / سبالة أولاد عسكر 1 / جلمة 1 /
//ولاية سوسة// القلعة الكبرى 4 / القلعة الصغرى 2 / هرقلة 8 / بوفيشة 6 / شط مريم 2 / أكودة 2 / سوسة 3 /
//ولاية زغوان// الزريبة 6 / سد وادي الكبير 5 / جرادو 10 / الفحص 12 / بئر مشارقة 5 / صوّاف 6 / زغوان 6 /
//ولاية نابل// بوعرقوب 16 / دار شعبان 31 / بني خيار 27 / قربة 21 / الميدة 22 / قرمبالية 14 / منزل تميم 14 / حمام الغزاز 11 / بني خلاد 47 / منزل بوزلفة 56 / الهوارية 12 / قليبية 11 / نابل 30 / سليمان 24 /
//ولاية القيروان// نصر الله 1 / عين جلولة 3 / العلم 4 / الحاجب 3 / الشبيكة 2 / العلا 4 / القيروان 3 / الوسلاتية 2 / السبيخة 3 /
//ولاية القصرين// القصرين 1 / تالة 6 /
//ولاية جندوبة// جندوبة 1 / طبرقة 2 /
//ولاية باجة// باجة المحطة 2 /
//ولاية بنزرت// رأس الجبل 36 / العالية 45 / أوتيك 30 / بنزرت 12 / غار الملح 3 5 /تينجة 6 /
//ولاية تونس// تونس قرطاج 13 / قمرت 39 / بوشوشة 23 / الحرايرية 5 / سيدي حسين 6 /
//ولاية الكاف// تاجروين 4 / الجريصة 4 / الطويرف 2 / وادي ملاق 3 / السرس 5 / الدهماني 7 / الكاف 9 / القصور 7 / القلعة الخصباء 6 /
//ولاية المهدية// بومرداس 2 / السواسي 1 / ملولش 1 / أولاد الشامخ 1 / قصور الساف 2 / سيدي علوان 2 / المهدية الميناء 1 / الشابة 1 / الجم 2 /
//ولاية بن عروس// بومهل 4 / فوشانة 5 / مقرين 7 / مرناق 4 / رادس 12 / الخليدية 7 / بن عروس 5 / حمام الانف 8 / المحمدية 5 / المروج 4 / بئر الباي 6 /
//ولاية أريانة// روّاد 34 / سيدي ثابت 2 4 /شرفش 11 / أريانة 19 / قلعة الأندلس 30 / المنيهلة 19 /
//ولاية منوبة// المرناقية 2 / طبربة 6 / شواط 3 / الجديدة 6 / البطان 2 / برج العامري 3 / منوبة 8 /
//ولاية سليانة// مكثر 6 / الروحية 4 / عين بوسعدية 8 / قعفور 3 / برقو 4 / سيدي بورويس 7 / سليانة 5 / الكريب 5 / كسرى 6 /
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