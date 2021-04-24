كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

//ولاية المنستير// الساحلين 2 / بنبلة 1 / قصيبة المديوني 1 / جمّال 2 / بني حسّان 3 / طبلبة 3 / صيادة/لمطة/بوحجر 2 / المكنين 1 / الوردانين 2 / البقالطة 3 / زرمدين 2 / قصر هلال 2 / المنستير 2 ///ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد 2 / جلمة 1 / سبالة أولاد عسكر 1 / جلمة 1 ///ولاية سوسة// القلعة الكبرى 4 / القلعة الصغرى 2 / هرقلة 8 / بوفيشة 6 / شط مريم 2 / أكودة 2 / سوسة 3 ///ولاية زغوان// الزريبة 6 / سد وادي الكبير 5 / جرادو 10 / الفحص 12 / بئر مشارقة 5 / صوّاف 6 / زغوان 6 ///ولاية نابل// بوعرقوب 16 / دار شعبان 31 / بني خيار 27 / قربة 21 / الميدة 22 / قرمبالية 14 / منزل تميم 14 / حمام الغزاز 11 / بني خلاد 47 / منزل بوزلفة 56 / الهوارية 12 / قليبية 11 / نابل 30 / سليمان 24 ///ولاية القيروان// نصر الله 1 / عين جلولة 3 / العلم 4 / الحاجب 3 / الشبيكة 2 / العلا 4 / القيروان 3 / الوسلاتية 2 / السبيخة 3 ///ولاية القصرين// القصرين 1 / تالة 6 ///ولاية جندوبة// جندوبة 1 / طبرقة 2 ///ولاية باجة// باجة المحطة 2 ///ولاية بنزرت// رأس الجبل 36 / العالية 45 / أوتيك 30 / بنزرت 12 / غار الملح 3 5 /تينجة 6 ///ولاية تونس// تونس قرطاج 13 / قمرت 39 / بوشوشة 23 / الحرايرية 5 / سيدي حسين 6 ///ولاية الكاف// تاجروين 4 / الجريصة 4 / الطويرف 2 / وادي ملاق 3 / السرس 5 / الدهماني 7 / الكاف 9 / القصور 7 / القلعة الخصباء 6 ///ولاية المهدية// بومرداس 2 / السواسي 1 / ملولش 1 / أولاد الشامخ 1 / قصور الساف 2 / سيدي علوان 2 / المهدية الميناء 1 / الشابة 1 / الجم 2 ///ولاية بن عروس// بومهل 4 / فوشانة 5 / مقرين 7 / مرناق 4 / رادس 12 / الخليدية 7 / بن عروس 5 / حمام الانف 8 / المحمدية 5 / المروج 4 / بئر الباي 6 ///ولاية أريانة// روّاد 34 / سيدي ثابت 2 4 /شرفش 11 / أريانة 19 / قلعة الأندلس 30 / المنيهلة 19 ///ولاية منوبة// المرناقية 2 / طبربة 6 / شواط 3 / الجديدة 6 / البطان 2 / برج العامري 3 / منوبة 8 ///ولاية سليانة// مكثر 6 / الروحية 4 / عين بوسعدية 8 / قعفور 3 / برقو 4 / سيدي بورويس 7 / سليانة 5 / الكريب 5 / كسرى 6 /