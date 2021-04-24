الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 24 أفريل 2021

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سليانة: تسجيل حالتي وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



قابس: تسجيل 4 حالات وفاة و91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: 4 حالات وفاة و91 إصابة إضافية بفيروس "كورونا" المستجد

توزر: تسجيل حالتي وفاة و48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



سوسة : 5 وفيات و146 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: 3 وفيات و43 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" منها 30 إصابة بمدينة باجة

نابل: تسجيل 12 حالة حاملة لفيروس "كورونا" من السلالة البريطانية (المديرة الجهوية للصحة)

المنستير: 3 وفيات و100 إصابة إضافية بفيروس "كورونا" المستجد و71 حالة تعافي

قبلي: تسجيل حالتي وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 4 وفيات و130 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" و120 حالة شفاء

جندوبة: 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، حالتي وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 178 حالة، والإصابات إلى 4123 إصابة مؤكدة، حسب آخر تحيين صدر، صباح اليوم السبت، عن الإدارة الجهوية للصحة.وبلغ عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري، 325 حالة، في المقابل بلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 24 حالة، من بينها 7 بالإنعاش و25 بالمستشفيات المحلية.قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحيى حمدي، أن الجهة سجلت خلال الـ24 الساعة الماضية، 04 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 369 حالة.وبيّن حمدي، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس، قد تلقت نتيجة 262 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 91 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 35 اصابة بقابس الجنوبية، و19 اصابة بقابس المدينة، و10 اصابات بالحامة، و06 اصابات بكل من قابس الغربية ومطماطة الجديدة، و05 اصابات بكل من مارث ووذرف، و04 اصابات بغنوش، واصابة واحدة (01) بالمطوية.وأوضح ذات المصدر، أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم في الجهة 11103 أشخاص من بين 12032 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.وأضاف، أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 925 حالة، منها 257 حالة بقابس الجنوبية، و190 حالة بمارث، و100 حالة بقابس المدينة، 99 حالة بمطماطة الجديدة، و93 حالة بالحامة.سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، 4 وفيات و91 اصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 2020 عينة تم رفعها بتاريخ 22 أفريل الجاري.وارتفع بذلك عدد الوفيات، إلى 216 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7366 إصابة، تعافت منها 6482 حالة، فيما ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 884 ، وعدد المقيمين بالمستشفيات إلى 95 شخصا، منهم 16 في أقسام الانعاش.ودعا رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات) اليوم، إلى ضرورة الالتزام بالبرتكول الصحي في كل جوانبه، منبها من خطورة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء تواصل إنتشار جائحة "كورونا"، وخاصة بعد انتشار السلالات الجديدة التي وصفها بـ"سريعة الانتشار".سجّلت ولاية توزر، مساء أمس الجمعة، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ما رفع اجمالي الوفيات بسبب الجائحة الى 121 وفاة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وتم، وفق ما أفاد به ذات المصدر لـ(وات)، رصد 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جملة 134 تحليلا مخبريا، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية ظهور الوباء، الى 8147 إصابة، منها 7549 حالة تعافي، مقابل 478 حالة لا تزال نشطة.وشدد ممثل الإدارة الجهوية للصحة، في هذا السياق، على ضرورة أن يلتزم المصابون بالحجر الصحي الذاتي للتقليل من حالات العدوى في محيطهم.يذكر أنه يتم التعهد بـ41 مصابا في المستشفيات، موزعين الى 5 في قسم الإنعاش الطبي، و17 بين قسمي "كوفيد 19" وقسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بتوزر، و14 حالة تقيم في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى المحلي بدقاش، و5 في القسم ذاته بمستشفى نفطة.في مقابل ذلك، لا تزال حملات التلقيح تعرف اقبالا محتشما، وفق ما لاحظه فؤاد براني، حيث لم يتجاوز معدل عمليات التطعيم اليومية 100 شخص، علما وانه تم حتى الآن تطعيم مجموع 2116 شخصا، منهم 1035 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.أعلنت الادارة الجهوية للصحة بسوسة، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، بالإضافة الى رصد 146 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك بعد إجراء 474 تحليلا مخبريا.وارتفع إجمالي الوفيات بالجهة للمصابين بعدوى "كورونا" إلى 699 وفاة، بينما بلغ مجموع الإصابات منذ إعادة فتح الحدود الى 21231 إصابة، من بينهم 2478 شخصاً مازالوا حاملين للفيروس، مقابل تعافي 18054 مصابا.ويقيم حاليا، 174 مصابا بالفيروس بمستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة.ارتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بباجة، الى 181 وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، أمس الجمعة، بالمستشفيين المحليين بنفزة وتستور، لرجلين وامرأة تتراوح اعمارهما بين 75 و82 سنة.وسجّلت، الجهة أمس كذلك، 43 إصابة جديدة بالفيروس، منها 30 حالة بمدينة باجة التي اكتشفت بها مؤخرا السلالة البريطانية للفيروس، فى حين توزعت بقية الحالات بين معتمديات تستور (5 حالات)، وتبرسق (6 حالات)، وقبلاط (حالة واحدة) ومجاز الباب (حالة واحدة).ويرتفع بذلك إجمالي الاصابات المسجلة منذ بداية عمليات التقصي، الى 5735 إصابة، من جملة 18254 تحليلا تم اجراؤه، منها 5250 حالة تعافي، أي بنسبة عافي قدرت بـ91,54 بالمائة، حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.أكدت المديرة الجهوية للصحة بنابل، رجاء محفوظ مشيرقي، أنه تم تسجيل 12 حالة حاملة لفيروس "كورونا" من السلالة البريطانية، في انتظار نتائج تحاليل بقية العينات التي أرسلت للتقطيع الجيني.وأضافت، صباح السبت، في تصريح لـ(وات)، أنه تم بتاريخ يوم الخميس الفارط، تسجيل 94 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 18194 إصابة.وأشارت، إلى انه تم يوم أمس الجمعة، تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، في حين بلغ عدد حالات الايواء من المصابين بالفيروس 106 حالات بالمؤسسات العمومية والخاصة.وبخصوص عملية التلقيح ضد الفيروس، أشارت المشيرقي، إلى تقدم 15366 شخصا الى مراكز التلقيح بالجهة، وذلك من مجموع 29103 أشخاص من الذين تم استدعاؤهم عن طريق الارساليات القصيرة الخاصة بالتلقيح، مضيفة أنه تم إلى غاية، أمس الجمعة، تطعيم 14901 شخص بين مهنيي الصحة والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 سنة.تطوّر العدد الجملي لضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير، إلى 454 وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة بمعتمديات جمال، وبنبلة، وقصيبة المديوني، و17 ألفا و465 إصابة، على إثر رصد 100 إصابة جديدة، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة محيّنة امس الجمعة.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 20 إصابة بالمنستير، و18 إصابة بالوردانين، و14 إصابة ببنبلة، و12 إصابة بالساحلين، و9 إصابات بالمكنين، و8 إصابات بقصر هلال، و8 إصابات بالبقالطة، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بطبلبة، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بزرمدين.وارتفع عدد الحالات النشطة بالجهة، إلى 1925 حالة نشطة، مقابل 1899 حالة نشطة إلى غاية 22 أفريل الجاري، و1867 حالة نشطة إلى حدّ 21 أفريل 2021. ويوجد إلى غاية الأمس 131 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة منها 73 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.وارتفعت نسبة اشغال أسرة "الكوفيد" بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي إلى 94 فاصل 1 في المائة، مقابل 90 فاصل 9 في المائة إلى غاية 2 أفريل الجاري. وتبلغ النسبة الجهوية لإشغال أسرة "الكوفيد" 81 فاصل 4 في المائة إلى غاية 23 أفريل الجاري.وسيقع دعم أسرة "الكوفيد" بذات المستشفي بتخصيص 30 سرير أكسيجين في قسم الجراحة العامة، وإضافة 5 أسرة في قسم أمراض الجهاز الهضمي، ليرتفع المجموع بهذا القسم إلى 10 أسرة، وفق ما أفاد به (وات)، اليوم السبت، المدير الجهوي للصحة حمودة الببة.وتطور العدد الجملي لحالات التعافي من فيروس "كورونا" المستجد منذ بداية الجائحة وإلى غاية 23 أفريل الجاري، إلى 15 ألفا و86 حالة، من بينها 71 حالة تعافي جديدة.وتشهد الجهة، منذ أكثر من أسبوعين مستوى اختطار مرتفع جدّا، حيث بلغ إلى غاية 22 أفريل الجاري مجموع المعتمديات ذات مستوى اختطار المرتفع جدّا، 11 معتمدية من مجموع 13 معتمدية، علما وأنّ معتمديتي بني حسان وجمال المصنفتين ذات مستوى اختطار مرتفع، تتجه نحو "مستوى اختطار مرتفع جدّا"، حسب حمودة الببة، موضحا أنّ معتمدية بني حسان تقترب من تسجيل 100 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.ويبلغ المعدل الجهوي للإصابات لكلّ 100 ألف ساكن، 227 إصابة خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 22 أفريل الجاري. وتتراوح الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى المعتمديات ذات "مستوى اختطار مرتفع جدّا" بين 562 إصابة بالساحلين، و114 إصابة بطبلبة.وحافظت معتمديتي بني حسان وجمال على "مستوى اختطار مرتفع"، حيث تسجل إلى غاية 22 أفريل الجاري معتمدية جمال 57 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، ومعتمدية بني حسان 97 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.سجّلت ولاية قبلي، خلال الـ24 ساعة المنقضية، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات، إلى 250 حالة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد.وذكر الحداد، في تصريح، اليوم السبت، لـ(وات)، أنه تم أيضا، رصد 147 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع الاصابات منذ بدء امتشار الوباء، إلى 6591 إصابة، منها 5722 حالة تعافي و509 حالات لا تزال مصنفة نشطة.ويبّين التحيين الذي اجرته مصالح الادارة الجهوية للصحة المتعلق بتوزيع الإصابات بحسب المعتمديات، تسجيل معتمدية قبلي الشمالية أعلى نسبة بـ1592 إصابة، منها 1400 حالة تعافي و152 حالة لا تزال نشطة و40 حالة وفاة، تليها معتمدية قبلي الجنوبية بـ1522 إصابة، منها 1340 حالة تعافي و125 حالة نشطة و57 حالة وفاة، ثم معتمدية دوز الشمالية بـ1349 إصابة و1219 حالة تعافي، و79 حالة نشطة و51 حالة وفاة.وسجلت معتمدية دوز الجنوبية، من جانبها، 641 إصابة، منها 565 حالة تعافي، و47 حالة مصنفة نشطة، و29 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد بـ1002 إصابة، منها 909 حالات تعافي، و36 حالة نشطة و57 حالة وفاة.وبخصوص معتمدية الفوار، فقد ارتفع اجمالي الحالات المؤكدة الى 311 إصابة، منها 279 حالة تعافي، و19 حالة لا تزال نشطة، و13 حالة وفاة، فيما سجلت معتمدية رجيم معتوق 12 اصابة، منها حالتي وفاة، مقابل تعافي باقي الحالات، فضلا عن وجود 51 حالة اخرى لا تزال نشطة لم يتم الى حد الان تحديد مكانها.قال مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، الدكتور زيد العنز، اليوم السبت، ان الوضع دقيق بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة، التي تشتغل بطاقتها القصوى في التكفل بمرضى الكوفيد، سواء بالنسبة لاسرة الاكسيجين او الانعاش.وأوضح في تصريح لـ(وات)، ان هذه المؤسسات تلتجئ أحيانا الى التوسع بإضافة أسرة أخرى، في ظل تواصل ارتفاع الاصابات بفيروس "كورونا"، التي تجاوز معدلها الـ100 إصابة في اليوم، والوفيات معدل 5 حالات في اليوم الواحد، وفق تقديره.وحول تطور الوضع الوبائي بالجهة خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات و130 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفايات الى 479 وفاة، والاصابات المحلية الى 12767 إصابة منذ ظهور الوباء، في حين تطورت حالات التعافي الى 10978 حالة شفاء، بتسجيل 120 حالة شفاء جديدة.وامام هذا الوضع الوبائي الدقيق، جدد الدكتور زيد، الدعوة الى عموم المواطنين من اجل مزيد من الانتباه والحذر واحترام شروط التوقي من فيروس "كورونا"، بحمل الكمامات والتباعد العائلي والمجتمعي وتجنب التنقل والخروج الا للضرورة.ولاحظ، أن الفيروس تواصل نشطا بمعتمدية جرجيس بتسجيلها 29 إصابة، وحومة السوق 28، مع عودة الفيروس إلى مدنين الجنوبية بـ19 إصابة، والشمالية بـ18 إصابة، فيما بدأ يتراجع ببن قردان بـ13 إصابة، وميدون 8 إصابات، وبني خداش 6 إصابات، وأجيم 5 إصابات، وسيدي مخلوف 4 إصابات.وتوزّعت هذه الاصابات بين القطاعات، بعدد 4 إصابات في القطاع الصحّي، ليرتفع إجمالي الاصابات الى 202 إصابات، و3 إصابات لدى التلاميذ، ارتفع بموجبها اجمالي الإصابات في صفوفهم الى 313 إصابة، واصابتين لدى اعوان التربية، تطور بهما عدد الاصابات في القطاع الى 139 اصابة.وفي ما يتعلق بحالات الشفاء، فقد توزعت الى 24 حالة شفاء بحومة السوق، و21 بكل من مدنين الجنوبية وجرجيس، و19 بميدون، و16 ببن قردان، و13 بمدنين الشمالية، و3 حالات شفاء بكل من اجيم وسيدي مخلوف.ومكّنت حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" من تطعيم 15407 أشخاص من جرعات اولى وتذكير في صفوف القطاع الصحي وكبار السن، وذلك بتطعيم 579 شخصا، يوم أمس الجمعة، بين المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة حومة السوق.يذكر ان هذين المركزين يشهدان حالة من الاكتظاظ، رغم تجند مكونات المجتمع المدني لمعاضدة جهود الفريق الصحي المكلف، ما دفع المركز الجهوي بمدنين الى تركيز خيمة لاستقبال الوافدين من المدعوين للتلقيح، في انتظار فتح مراكز تلقيح إضافي بميدون وجرجيس وبن قردان، علما وانهم بلغوا مراحل متقدمة في الاعداد اللوجستي والبشري.سجلت ولاية جندوبة، 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد رفع 171 عينة، ليرتفع إجمالي الإصابات الى 3495 إصابة، منها 3094 حالة تعافي، وفق ما ورد في الإحصائية اليومية المحيّنة المتعلقة بيوم الخميس المنقضي والصادرة اليوم السبت عن الإدارة الجهوية للصحة.وتوزعت الإصابات الجديدة الى إصابتين بالدائرة الصحية بجندوبة، وواحدة بالدائرة الصحية ببوسالم، و22 إصابة بدائرة غار الدماء، و3 بعين دراهم، و4 بدائرة طبرقة.مقابل ذلك، لم تسجل مصالح وزارة الصحة بالجهة خلال يوم 22 افريل، تاريخ الإحصائية، حالات وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، والبالغة الى حدود يوم 21 من ذات الشهر 207 حالات.