رئاسة مجلس نواب الشعب توافق على النظر في مقترحات "جمعية حداثيو تونس" بخصوص تنقيح القانون الانتخابي

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قال رئيس "جمعية حداثيو تونس"، يونس بووزرة ان جمعيته تلقت امس الخميس موافقة رئاسة مجلس نواب الشعب على عرض مقترحات الجمعية بخصوص تنقيح القانون الانتخابي على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب للتعهدوأضاف رئيس "جمعية حداثيو تونس" يونس بووزرة في تصريح لكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ان اقتراحات الجمعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي كانت خلاصة ندوة انتظمت يوم 6 مارس 2021 بسوسة بمشاركة جمعيّة "قصر هلال 2050" وفرع قصر هلال لجمعيّة "تونس للجميع" وبمشاركة الأساتذة في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار بمداخلة تحت عنوان "الانتخابات والدستور" وأمين محفوظ بمداخلة تحت عنوان "طرق الاقتراع" ومحمد شفيق صرصار بمداخلة مكتوبة تحت عنوان "إصلاح منظومة الحملة الانتخابية"وبين ان الجمعيّة اعتمدت في وضع مقترحاتها على جملة من المبادئ لتطوير الحياة السياسيّة والحدّ من التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية والعمل على التمثيل الأغلبي الشعبي حيث اقترحت بالخصوص ان يتولى كل مترشح او مترشحة تقديم بطاقة عدد 3كما اقترحت وجوب الاقتصار على مشاركة الأحزاب التي تمارس داخلها مبادئ الديمقراطيّة والتداول على السلطة والشفافيّة الماليّة وذلك الى جانب وجوب وضع منصّة إلكترونية للمواكبة الحينيّة للحملة الانتخابية وتمويلها وبعث "هيكل قضائي استعجالي " للبتّ في جميع النزاعات والجرائم الانتخابيّة قبل الإعلان عن النتائج النهائيّة.ومن بين اهم مقترحات " جمعية حداثيو تونس " كذلك الدعوة الى تغيير طرق الاقتراع بحيث تضمن حدّا أدنى من تواجد أطياف سياسيّة متنوّعة وتحدّ من بروز "دكتاتورية جديدة أحاديّة التنظيم والإقرار" وتمكّن كذلك من التقليص أكثر ما يمكن من "الأصوات الضائعة للناخبين" وفق نا ورد في تصريح رئيس هذه الجمعية.