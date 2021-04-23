جائحة كورونا تهدد قطاعي المقاهي والمطاعم، ومعاناة يشكوها أهل المهنة

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ألقت جائحة كورونا بعواقبها على مختلف القطاعات بعد أن جاحت على القطاع الصحي وأودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص وهددت صحة قرابة 300 ألف آخرين في تونس، وهددت كينونة عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الصغرى الناشطة في بعض القطاعات الهشة وخاصة في مجال الخدمات والفندقة وعلى رأسها المقاهي والمطاعم.وقد أتت لتعمق معاناة عشرات الآلاف من العملة المشتغلين في هذا القطاع، وتجذر أزمة أصحاب المحلات ومديونيتهم، الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها قرار حظر التجول من الساعة العاشرة مساء الى الخامسة صباحا وكذلك منع جولان الدراجات النارية والعربات الخاصة ووسائل النقل الحضري مساء خلال الفترة من يوم الاحد 18 أفريل إلى غاية يوم 30 أفريل الجاري، وفق شكوى أهل القطاع.وقد أجمع ممثلا الغرفتين الوطنيتين لأصحاب المقاهي والمطاعم على أن جائحة كرونا منذ ظهورها في تونس وإلى اليوم، كانت وراء فقدان حوالي نصف مواطن شغل بين العاملين بالمقاهي، واضطراب العمل بالنسبة لحوالي 500 ألف عامل بالمطاعم.وأفاد نائب الغرفة الوطنية للمقاهي صنف 1 بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، صبري بن عزوز، اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن حوالي 60 ألف عامل بقطاع المقاهي فقدوا عملهم جراء الجائحة من مجموع ما يقدر بـ120 عامل يشتغلون بالقطاع.وأضاف أن أصحاب المقاهي والعاملين فيها تضرروا كثيرا من الإجراءات، الأخيرة، التي أعلنت عنها الحكومة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا معتبرا أن قرار منع جولان العربات والدراجات النارية ووسائل النقل الحضري عمّق من أزمة القطاع لاسيما أنه يحد من تنقلات الأشخاص، فضلا عن توقف عمل المقاهي في نهار شهر رمضان والاقتصار على العمل ليلا لساعات محدودة بسبب فرض حظر التجول انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.وذكر أن صاحب المقهي يضطر في ظل هذا الوضع الى التقليص قدر الإمكان في عدد العملة باعتبار الفترة الزمنية القصيرة مبرزا تضرر أهل القطاع من الإجراءات المصاحبة في الموجة الأولى والثانية للحد من انتشار الفيروس مما أثر على أصحاب المقاهي الذين يعاني حوالي 80 منهم من شبح الإفلاس الذي سيصبح إفلاسا فعليا في ظل تواصل الأزمة والعمل بالاجراءات المعلنة على حد قوله.وانتقد بن عزوز غياب دور الدولة كليا عن المشهد، داعيا إلى اتخاذ بعض التدابير لدعم القطاع ومنها تأجيل خلاص الفواتير والاداءات والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ما بعد 6 أشهر حتى يتسنى لأصحاب المقاهي تحسين مدخولهم والحد من النفقات فضلا عن تمتيعهم بقروض صغرى من أجل تمويل نفقاتهم المتزايدة.وعبر في المقابل عن وعي أهل القطاع بدقة المرحلة وخطورة الوضع الوبائي في البلاد، داعيا الحكومة إلى لفتة لأصحاب هذه المشاريع ومزيد الوعي بمشاكل القطاع.من جهته، أفاد عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إسلام شعبان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن حوالي 500 ألف عامل يعرفون اضطرابا في عملهم بسبب الجائحة.واعتبر أن جل أصحاب المطاعم الذين يقدر عددهم بـ140 ألف مطعم يشكون ضبابية حول مستقبلهم ووضعهم المهني خاصة في ظل تراجع مداخيلهم المالية بحوالي 90 بالمائة ، فضلا عن تسريح عدد كبير من العمال في القطاع.واعتبر أن القرارات المصاحبة هشة، مبينا عدم تجاوب الدولة مع إشكاليات أهل القطاع وارتفاع أسعار المواد الأولية.ودعا إلى تمتيع أصحاب المطاعم بقروض صغرى والتأخير في دفع الاداءات والجباية مشيرا إلى غياب الدراسات حول عدد مواطن الشغل التي فقدت في القطاع.وذكر أن عددا كبيرا من المطاعم تكبدت خسائر مالية فادحة نتيجة غلقها طيلة شهر رمضان.يشار إلى أنه وقع غلق المقاهي والمطاعم في الحجر الصحي الشامل من 22 مارس 2020الى 3 ماي 2020، ثم فتح أبوابها تدريجيا بداية من 24 ماي 2020 خلال فترة الحجر الصحي الموجه الذي انطلق في 4 ماي من نفس السنة.كما تم إقرار رفع الكراسي والطاولات بالمقاهي في 28 سبتمبر 2020 ورفعها بالمطاعم خلال شهر أكتوبر بالنسبة لعدد من ولايات الجمهورية حسب تطور الوضع الوبائي.وتعمل المقاهي والمطاعم حاليا بطاقة استيعاب تقدر بـ50 بالمائة بالخارج و30 بالمائة في الداخل.