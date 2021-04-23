النادي الافريقي يعلن غلق ملفي اللاعبين الكامرونيين ديدييه يمغا وسارج سونغ

اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي انه تم رسميا غلق ملف اللاعبين الكامرونيين / ديدييه روستلن يمغا /و/سارج نيكولا سونغ / وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات المالية و القانونية و الادارية اللازمة بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم.



و قد تم السحب النهائي للقضيتين الماليتين في علاقة باللاعبين ، وكذلك سحب القضية المرفوعة لدى لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) حسب بلاغ النادي.





