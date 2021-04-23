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النادي الافريقي يعلن غلق ملفي اللاعبين الكامرونيين ديدييه يمغا وسارج سونغ

Publié le Vendredi 23 Avril 2021 - 15:05 قراءة: 0 د, 20 ث
اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي انه تم رسميا غلق ملف اللاعبين الكامرونيين / ديدييه روستلن يمغا /و/سارج نيكولا سونغ / وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات المالية و القانونية و الادارية اللازمة بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم.

و قد تم السحب النهائي للقضيتين الماليتين في علاقة باللاعبين ، وكذلك سحب القضية المرفوعة لدى لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) حسب بلاغ النادي.


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