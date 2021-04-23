ايقاف حكم كرة القدم مجدي بالحاج علي عن النشاط لمدة 3 أشهر

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تم ايقاف الحكم مجدي بلحاج علي عن النشاط لمدة 3 أشهربناءا على تقييم الإدارة الوطنية للتحكيم لمردود بعض الحكام.ويذكر ان امل جربة ميدون احتج عن اداء الحكم مجدي بلحاج علي خلال مباراته مع اولمبيك مدنين 1-1 في الجولة الثانية من دورة الصعود ( المجموعة الاولى) وقرر رئيس هيئته التسييرية الانسحاب من دورة الصعود في رد فعل اولي اول امس على ما اعتبره "مظلمة تحكيمية تجاه فريقه "قبل ان يتم التراجع عن القرار وتعلن هيئة النادي البارحة مواصلة مشوار مرحلة الصعود.