   Farid - أول همسة  

وفاة رجلين واصابة اثنين اخرين فى حادث مرور بباجة.

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 21:38 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - توفي حوالي الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس كهلان وأصيب رجلان اخران بجروح فى حادث اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تونس وباجة وذلك على مستوى ثكنة الطلائع بمنطقة وادى الزرقاء .

وقد وصف مصدر من الحماية المدنية فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء حالة المصابين الاثنين بانها حرجة. وتتراوح اعمار ضحايا هذا الحادث من مصابين ومتوفين بين ال50 و60 سنة .

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