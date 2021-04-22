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وزارة التجهيز تعلن عن طلب عروض دولي يخص أشغال بناء الطريق السيارة تونس السبيخة

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 18:04 قراءة: 0 د, 35 ث
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية (الإدارة العامة للجسور والطرقات)، عن طلب عروض دولي يخص
أشغال بناء الطريق السيارة تونس-السبيخة على طول 87 كلم، والممول من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



ويتوزع طلب العروض على أربعة أقساط يهم القسط الأول منها تونس -زغوان (26كلم) (من ن.ك 33+000 إلى ن.ك 06+000) والقسط الثاني زغوان -الفحص (7 كلم طريق سيارة+ 17 كلم مضاعفة طريق) من ن.ك 26+000 إلى نك33+000)

ويهم القسط الثالث الفحص-الناظور (27 كلم) (من ن.ك 33+000 إلى ن.ك 87+000) والقسط الرابع الناظور-السبيخة (27 كلم) (من ن.ك 60 +000 إلى ن.ك 87+000)


وحدد آخر اجل لقبول العروض ليوم 22 جوان 2021، على ان لا يتم قبول أي عرض يصل بعد التاريخ والتوقيت المحددين، وفق نص البلاغ.

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