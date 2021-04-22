وزارة التجهيز تعلن عن طلب عروض دولي يخص أشغال بناء الطريق السيارة تونس السبيخة

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية (الإدارة العامة للجسور والطرقات)، عن طلب عروض دولي يخصأشغال بناء الطريق السيارة تونس-السبيخة على طول 87 كلم، والممول من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.ويتوزع طلب العروض على أربعة أقساط يهم القسط الأول منها تونس -زغوان (26كلم) (من ن.ك 33+000 إلى ن.ك 06+000) والقسط الثاني زغوان -الفحص (7 كلم طريق سيارة+ 17 كلم مضاعفة طريق) من ن.ك 26+000 إلى نك33+000)ويهم القسط الثالث الفحص-الناظور (27 كلم) (من ن.ك 33+000 إلى ن.ك 87+000) والقسط الرابع الناظور-السبيخة (27 كلم) (من ن.ك 60 +000 إلى ن.ك 87+000)وحدد آخر اجل لقبول العروض ليوم 22 جوان 2021، على ان لا يتم قبول أي عرض يصل بعد التاريخ والتوقيت المحددين، وفق نص البلاغ.