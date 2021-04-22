وزارة التعليم العالي تمكن الطلبة من الولوج إلى منصات التعليم عن بعد التابعة للمؤسسات الجامعية العمومية مجانا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، أنه بإمكان عموم الطلبة الولوج إلى منصّات التعليم عن بعد التابعة للمؤسسات الجامعية العمومية مجانا.ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، تبعا لقرار تعليق الدروس الحضورية الذي أقرته اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا وتأمين التواصل البيداغوجي عن بعد بداية من يوم الاثنين 19 أفريل إلى غاية يوم 30 أفريل 2021 بالمؤسّسات الجامعية.ونوهت الوزارة بالتفاعل الإيجابي لمشغّلي الاتّصالات بتونس الذّين وفّروا إمكانية الولوج إلى منصّات التعليم دون أّيّة معاليم.ويذكر أن الوزارة اتخذت قرار تعليق الدروس الحضورية وتأمين التواصل البيداغوجي عن بعد لمدة أسبوعين بداية من يوم الاثنين 19 أفريل الجاري تبعا للقرارات الأخيرة للجنة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا.وأبقت الوزارة على الروزنامة الخاصة بالامتحانات وفروض المراقبة وبمناقشة الاعمال البحثية والتربصات المبرمجة للفترة القادمة، كما سيتم إجراء مختلف الفروض والامتحانات بصفة حضورية.