امل حمام سوسة يصعد الى الرابطة المحترفة الاولى

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ضمن امل حمام سوسة صعوده الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه على شريكه في الصدارة الترجي الجرجيسي 2-1 يوم الخميس في اطار الجولة الثانية من منافسات مرحلة الصعود للمجموعة الثانية.وتقدم امل حمام سوسة بثنائية في الشوط الاول عن طريق عمر السماري (32) وامين الخلوفي (36) قبل ان يذلل الترجي الجرجيسي الفارق في الشوط الثاني بواسطة هيثم مبارك (74).وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، تغلب مستقبل قابس على الملعب الصفاقسي بثنائية دون رد بامضاء فراس غومة (79) واحمد صولة (88 من ركلة جزاء).وانفرد امل حمام سوسة بالمركز الاول برصيد 6 نقاط وتاكد من العودة الى الرابطة المحترفة الاولى بعد ضمانه انهاء دورة الصعود في الصدارة قبل جولة واحدة من النهاية باعتباره يتفوق في المواجهتين المباشرتين على صاحبي المركز الثاني الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس. وكان امل حمام سوسة فاز في الجولة الاولى على مستقبل قابس بهدف نظيف يوم الاحد الماضي.ويتقاسم الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس المركز الثاني ب3 نقاط لكل منهما بينما يتذيل الملعب الصفاقسي الترتيب بلا رصيد.وفي الجولة الختامية، يتبارى امل حمام سوسة مع الملعب الصفاقسي من جهة والترجي الجرجيسي مع مستقبل قابس من جهة اخرى.1 - امل حمام سوسة 6 2 2 0 0 3 12- الترجي الجرجيسي 3 2 1 0 1 3 23- مستقبل قابس 3 2 1 0 1 2 14- الملعب الصفاقسي 0 2 0 0 2 0 4