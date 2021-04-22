   Najet - أسألك الرحيل  

التخفيض في تسعيرة التحليل المخبري لتقصي فيروس كورونا إلى 170 دينارا

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 16:11 قراءة: 0 د, 39 ث
وات - قررت الحكومة التخفيض في تسعيرة إجراء التحليل المخبري لتقضي الإصابة بفيروس كورونا إلى 170 دينار بعد أن كانت في حدود 209 دينار .

وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، مفدي المسدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي، أمضى قرارا يقضي بالتخفيض في تسعيرة إجراء التحليل المخبري إلى حدود 170 دينارا عوضا عن التسعيرة القديمة المقدرة بـ 209 دينار، وذلك بهدف تيسير وصول الراغبين في انجاز التحاليل إلى إجرائها.


و يأتي القرار في وقت تشهد فيه تونس موجة حادة لانتشار فيروس كورنا خاصة في ظل انتشار السلالة البريطانية.

و حذرت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا من أن قدرة المنظومة الصحية على ضمان تأمين العلاج تواجه مخاطر حقيقية في ظل التزايد القياسي للاصابات ، حيث ت أول أس الثلاثاء تسجيل 75 حالة وفاة و2603 إصابة ؤكدة بفيروس كورونا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224599

Afarit  ()  |Jeudi 22 Avril 2021 à 16h 22m |           
استهتار مجتمعي لا مثيل له
عداوة للكامامات لا تخطر على بال
الإنسان يهرع إلى ربه عند البلاء
هذا الشعب يزداد فسقا وفجورا



En continu

Toutes les news
.

الخميس 22 أفريل 2021 | 10 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:02 16:01 12:25 05:36 04:02
17°
 23° % 82 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
23°-1521°-1420°-1424°-1328°-16
  • Avoirs en devises
    20944,0

  • (21 avril)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,31179 DT        1$ =2,75796 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 avril)   1210,7 MDT