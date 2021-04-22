التخفيض في تسعيرة التحليل المخبري لتقصي فيروس كورونا إلى 170 دينارا

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قررت الحكومة التخفيض في تسعيرة إجراء التحليل المخبري لتقضي الإصابة بفيروس كورونا إلى 170 دينار بعد أن كانت في حدود 209 دينار .وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، مفدي المسدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي، أمضى قرارا يقضي بالتخفيض في تسعيرة إجراء التحليل المخبري إلى حدود 170 دينارا عوضا عن التسعيرة القديمة المقدرة بـ 209 دينار، وذلك بهدف تيسير وصول الراغبين في انجاز التحاليل إلى إجرائها.و يأتي القرار في وقت تشهد فيه تونس موجة حادة لانتشار فيروس كورنا خاصة في ظل انتشار السلالة البريطانية.و حذرت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا من أن قدرة المنظومة الصحية على ضمان تأمين العلاج تواجه مخاطر حقيقية في ظل التزايد القياسي للاصابات ، حيث ت أول أس الثلاثاء تسجيل 75 حالة وفاة و2603 إصابة ؤكدة بفيروس كورونا.