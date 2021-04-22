منوبة: الإعلان عن مشروع نموذجي للاقتصاد التضامني والاجتماعي... مشروع "جنان منوبة الجميلة"

وات -

من المنتظر أن تشهد ولاية منوبة تنفيذ مشروع نموذجي للاقتصاد التضامني والاجتماعي، يعد الأكبر من نوعه، وهو مشروع "جنان منوبة الجميلة"، الذي ستشرف على إنجازه "مؤسسة الأرض للإدماج والتنمية الشاملة"، وذلك بعد توفير العقار الفلاحي بالجهة المقدر ب20 هكتارا، وتحديد إطار الشراكة المناسب مع القطاع العام، الممثل في المجلس الجهوي وبلديات الجهة، وفق تصريح رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الأرض"، بلعيد أولاد عبد الله، الخميس، لصحفية مكتب "وات" بمنوبة.وقامت المؤسسة في جلسة انعقدت اليوم الخميس بمقر ولاية منوبة، بعرض فكرة المشروع، وهو عبارة عن ضيعة تربوية وإدماجية، وفضاء إنتاجي وتربوي وتأهيلي، يعمل على تحقيق تنشئة اجتماعية متوازنة، سينطلق تنفيذه، إذا توفر العقار المناسب، بكلفة تقديرية أولية ب1،5 مليون دينار قابلة للارتفاع عبر المساهمات التي يوفرها الشركاء، وفق تأكيد نفس المصدر.وأضاف أولاد عبد الله، أن المشروع الذي سيعتمد مبدأ التناصف بين الجنسين، سيضم 30 مشروعا فلاحيا في اختصاصات متنوعة، ينظمها كراس شروط موحد لا يسمح بتكرار أفكار المشاريع، بل يكمل بعضها البعض، مثلما ينظم عملية الكراء الرمزية جدا ومدة الاستغلال المتراوحة بين 3 و6 سنوات فقط.واعتبر أن الغاية الاساسية من هذه المشروع، هي خلق محضنة من محاضن المؤسسات الفلاحية ومؤسسات الصناعات التقليدية وغيرها من الاختصاصات، التي توفر للشباب العاطل عن العمل، فرص التربص والتعلم وامتلاك مهارات التسيير وإنجاح المشاريع.ويضم هذا المشروع، كمساهم فاعل في الحراك التنموي الجهوي والمحلي وفي دعم الفلاحة المستدامة، أيضا فضاءات خدماتية وترفيهية، ومسلكا تربويا سيعرف بطبيعة المشاريع المتماشية مع الاختصاصات الإنتاجية الفلاحية بالجهة، إضافة إلى نقطة بيع تضامنية للترويج للمنتوجات، وفضاء مفتوح للنشاط الثقافي والرياضي والبيئي سيكون قبلة للتلاميذ والطلبة وجميع الزوار.ومن المنتظر أن تضم الضيعة النموذجية مشاريع فلاحية منتجة في اختصاصات متعددة، على غرار تربية الحلزون وتربية دجاج الضيعة وطائر السمان وزراعة شتى أنواع الورود، فضلا عن ورشات حرفية حية في الصناعات التقليدية، والتي ستحدد بعد اختيار ال30 شابا وشابة وفق مبدا التناصف، والذين سنتصبون مبدائيا بالضيعة، حسب تاكيد أولد عبد الله.هذا وقد جرت الجلسة، التي أشرف عليها والي منوبة، محمد شيخ روحه، بحضور ممثلي المؤسسة ورؤساء البلديات وممثلي مختلف الإدارات الجهوية ذات العلاقة.