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اضطرابات على منصّة إيفاكس: وكالة السلامة المعلوماتية تحذّر من المعلومات المغلوطة

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 12:25 قراءة: 0 د, 21 ث
حذّرت الوكالة الوطنيّة للسلامة المعلوماتية مستعملي الأنترنات من انتشار معلومات مغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى أنّ مهندسي الوكالة قاموا بإطلاق تحذير في ما يتعلّق بحدوث اضطراب على منصّة التلقيح "إيفاكس" والنظام المعلوماتي المتعلّق بخلاص موظفي الدولة.

وأكّدت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، في بلاغ أصدرته مساء أمس، الاربعاء، أنّ كلّ التحذيرات، التّي تمّ إطلاقها من قبل فرق الوكالة يتمّ نشرها على قنواتها الرسمية من "فايس بوك" و"تويتر" و"لنكدن".

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