البنك المركزي: رصيد الحساب المركزي للحكومة يرتفع الى 9ر4487 مليون دينار موفى سنة 2020

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شهد رصيد الحساب المركزي للحكومة ارتفاعا ملحوظا لينتقل من 1306 مليون دينار في نهاية سنة 2019 الى 9ر4487 مليون دينار مع موفى سنة 2020، حسب مؤشرات القوائم المالية للبنك المركزي التونسي للسنة المالية 2020ويضم هذا البند الرصيد الدائن للحسابات بالعملة الاجنبية او بالدينار التونسي والذي يحتوي على الموارد المتوفرة لدى الخزينة والمخول لها استعمالها في اطار ادارتها اليومية للسيولةويدخل ضمن هذه الفئة من الحسابات الحساب الجاري للخزينة (1ر3234 مليون دينار) والحسابات الخاصة المتضمنة للموارد المتاتية من القروض الخارجية لدعم الميزانية (4ر1133 مليون دينار)وتعزي الزيادة في هذا الرصيد بشكل اساسي الى التسهيلات التي منحها البنك المركزي للدولة بمبلغ 2810 مليون دينار لتمويل جزء من عجز ميزانيتها لسنة 2020 الناجم عن تداعيات ازمة كوفيد 19وقد بلغ رصيد الحساب الجاري للخزينة 1ر3234 مليون دينار بنهاية سنة 2019 اي بزيادة قدرها 1ر2329 مليون دينار مقارنة برصيده قبل سنة