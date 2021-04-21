الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو الحكومة للتحكم في الأسعار وتعزيز قدرات وزارة الصحة وضمان عودة مدرسية آمنة

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دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الحكومة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة للتحكم في الأسعار في ظلّ ما وصفته بالتدهور "المريع" للمقدرة الشرائية وتعزيز قدرات وزارة الصحة وتأمين عودة مدرسية سالمةوعبرت الجامعة اليوم الأربعاء في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن قلقها العميق من سياسات التفقير الممنهجة التي يتعرض لها عموم الأجراء ومن ضمنهم اطار التدريسوطالبت في هذا الصدد الحكومة بضبط خطة عاجلة للتحكم في السوق ومراقبته والحد من انفلاته حفاظا على ما تبقى من مقدرة شرائية واتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي للمحتكرين والمضاربين والسماسرةكما دعتها في ظل تسارع انتشار الوباء إلى رصد اعتمادات إضافية لفائدة وزارة الصحة وتمكينها من دعم لوجستي يساعدها على تطوير ما تقدمه من خدمات صحية في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجدوحثت من جهة أخرى وزارة التربية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عودة مدرسية آمنة يوم 3 ماي المقبل تكفل إنهاء السنة الدراسية في أفضل الظروف الصحية والتربوية بما في ذلك تعميم التلاقيح على كافة أفراد الأسرة التربويةوانتقدت الجامعة في بيانها سياسات الحكومة وخياراتها، معيبة عليها "انشغالها عن مصلحة المواطنين بتطاحن سياسي حزبي مقيت غايته القصوى مزيد التمكن من دواليب الدولة ومفاصلها" حسب تقديرهاكما أعربت عن رفضها تحميل الفئات الفقيرة والمهمشة وعموم الطبقة العاملة ضريبة إفلاس سياسات هذه الحكومة وفشل خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، وفق تعبيرهاوحثت الجامعة العامة للتعليم الثانوي القوى الوطنية التقدمية إلى التحرك الناجع والموحد من أجل التصدي لسياسات الحكومة الراهنة التي اعتبرتها "معتدية" على حقهم في أبسط ظروف العيش.