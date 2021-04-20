رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية الى منطقة الحرس الوطني بحي التضامن

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، زيارة تفقدية إلى منطقة الحرس الوطني بحي التضامن أين شارك الضباط والرتباء والأعوان مأدبة الإفطار.وكان اللقاء وفق بلاغ للرئاسة, فرصة اطلع خلالها رئيس الدولة على مشاغل المنطقة ومقترحات لتطوير ظروف العمل.وثمن رئيس الجمهورية، بالمناسبة، ما يتحلى به الأمنيون من حس وطني عال وما يبذلونه من جهود جبارة للذود عن المكتسبات وحفظ الأمن، وأكد على ضرورة توفير كل الدعم اللازم لفائدة المؤسسة الأمنية حتى تواصل تأدية مهامها النبيلة في أحسن الظروف.وقد دار هذا اللقاء بحضور مدير إقليم الحرس الوطني بأريانة و رئيس منطقة الحرس الوطني بحي التضامن.وكان رئيس الجمهورية أدى في وقت سابق صلاة المغرب، بجامع ''أحد'' بحي التضامن.