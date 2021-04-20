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26 أفريل آخر أجل لايداع التصريح السنوي للضريبة على دخل التجار

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 16:54 قراءة: 0 د, 9 ث
أكدت الادارة العامة للآداءات أن يوم 26 افريل 2021 هو آخر أجل لايداع التصريح السنوي بالضريبة على الدّخل من قبل التّجار بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري.




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