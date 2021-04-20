26 أفريل آخر أجل لايداع التصريح السنوي للضريبة على دخل التجار

أكدت الادارة العامة للآداءات أن يوم 26 افريل 2021 هو آخر أجل لايداع التصريح السنوي بالضريبة على الدّخل من قبل التّجار بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري.









