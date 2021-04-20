أكدت الادارة العامة للآداءات أن يوم 26 افريل 2021 هو آخر أجل لايداع التصريح السنوي بالضريبة على الدّخل من قبل التّجار بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري.
26 أفريل آخر أجل لايداع التصريح السنوي للضريبة على دخل التجار
En continu
..*
الثلاثاء 20 أفريل 2021 | 8 رمضان 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:33
|19:00
|16:01
|12:25
|05:39
|04:05
|
18°
|23°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
3.09 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|23°-10
|25°-13
|22°-15
|18°-15
|20°-14
- Avoirs en devises
21769,1
(19 avril)
- Jours d'importation
152
- 1 € = 3,30932 DT 1$ =2,77323 DT
- Solde Compte du Trésor (19 avril) 1684,8 MDT
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 224476