ممثلو تونس والاردن بمجلس الاعمال المشترك يقررون تشكيل لجان قطاعية ووضع استراتيجية تعاون طويلة الامد

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قرر ممثلو تونس والأردن بمجلس الأعمال التونسي الأردني المشترك ، الثلاثاء، تشكيل لجان قطاعية تجارية وصناعية مشتركة ووضع استراتيجية عمل طويلة الامد لاختيار قطاعات اقتصادية حيوية.وعقد المجلس اجتماعاً عن بعد شارك فيه أعضاء المجلس من الجانبين ، وترأس الجانب التونسي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والجانب الأردني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن نائل رجا الكباريتي.وضم وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كل من نائب رئيس المنظمة حمادي الكعلي وسفير تونس بالأردن خالد السهيلي وسفير الأردن بتونس ماهر الطراونة وفق بلاغ اصدرته منظمة الاعراف.وعبر المشاركون من الجانبين التونسي والأردني عن الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم جراء أزمة كورونا.واكدوا ضرورة تشجيع الاستثمار المشترك في كل المجالات وتطوير التبادل التجاري وحل مشاكل النقل البحري ومعوقات التصدير ومتابعة اجراءات الخط المنتظم للنقل البحري وتعزيز الاستفادة من اتفاقية اغادير التي تجمع الدول الأعضاء.واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة صلب مجلس الأعمال لإعداد دراسة حول معيقات التجارة بين البلدين ووضع الحلول المناسبة لها، فضلا عن بحث سبل تدعيم الخدمات اللوجستية بين البلدين ودراسة الفرص الاستثمارية في مجال التخزين والصناعة والخدمات اللوجستية.وأثيرت خلال الاجتماع مسائل تتعلق بدور المجلس في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل المعلومات حول القوانين وحركة التجارة والتصدير والاستفادة من تجربة البلدين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.واتفق الطرفان على عرض توصيات المجلس على اجتماعات اللجنة الوزارية التونسية الأردنية المشتركة القادمة علما وان هذا الاجتماع يعقد تحت اشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالأردن مها علي .وتاسس مجلس الأعمال التونسي الأردني في 5 جويلية 1996 بسوسة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة وكل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن من جهة أخرى.ووقع الجانبان خلال شهر جويلية 2020 بروتوكول اتفاق إضافي للمجلس بمناسبة زيارة وفد تونسي لأصحاب الأعمال إلى عمّان يقوده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس الجانب التونسي في المجلس عارف بلخيرية.