القصرين : المستشفى الجهوي يستقبل مواطنا بترت ساقه جراء لغم أرضي انفجر بسفح جبل الشعانبي

وات - استقبل المستشفى الجهوي بالقصرين ، اليوم الثلاثاء ، مواطنا ، مصابا على مستوى الساق جرّاء لغم ارضي انفجر عليه بسفح المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي مما تسبّب في بترها وفق ما ذكرته مصادر طبية بالمستشفى الجهوي.



وبينت ذات المصادر لصحفية (وات) أن المصاب يخضع حاليا إلى عملية جراحية واصفين حالته الصحية بالحرجة جدا علما بأنّه أصيل " دوّار القرايرية" المحاذي لجبل الشعانبي و يبلغ من العمر 59 سنة .



