تونس/ألمانيا: توفير دعم لتثمين سياحة المغامرة في توزر

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون طلب لبعث مشاريع لتثمين سياحة المغامرة في منطقة توزر.وسيتم للغرض توفير دعم يمكن أن يصل إلى 20 ألف أورو (أي ما يعادل 65،8 ألف دينار) لفائدة المنظمة أوالجمعية غير الحكوميّة غير الربحيّة المهتمّة بالترويج لهذا الصنف من السياحة، التّي يقع اختيارها، بحسب الوكالة الألمانية.وسيتم اختيار ثلاث إلى أربعة من بين المترشحين (آخر أجل لقبول الترشّحات يوم 28 أفريل 2021) للاستفادة من هذه التمويلات ضمن مشروع "النهوض بالسياحة المستديمة". وتقوم مفوضيّة الاتحاد الاوروبي في تونس ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفدرالية الالمانية بالاشراف على المشروع.وتمّ قبل إطلاق الطلب تنظيم لقاء افتراضي منذ جانفي 2021 مع ممثلي السياحة في توزر بغاية التبادل بشأن الحاجيات والتحديات المطروحة في المنطقة الى جانب إعداد استمارة لتحديد المنتجات والمحاور، التّي تحظى بالأولويّة."وسيمكن ارساء سلاسل قيمة مرتبطة بالسياحة الايكولوجية والسياحة الثقافية والمنتجات المحلية المدمجة فضلا عن الترويج لوجهات جهوية، بإحداث أقطاب للنشاطات السياحيّة حول العروض الجديدة ذات القدرة التنافسية".والهدف من ذلك وفق المشرفين على المشروع هو جذب جماهير جديدة وتنمية القيمة المضافة وضمان توزيع عادل للعائدات السياحية.ويرمي مشروع "الترويج للسياحة المستديمة"، الذّي تقوم وكالة التعاون الالماني بتنفيذه بالشراكة مع وزارة السياحة في اطار برنامج "تونس وجهتنا"، إلى تنويع ودعم جودة العرض السياحي في تونس مع التأكيد على منتجات السياحة الايكولوجية والثقافية في المناطق، التّي تمّ اختيارها.