القيروان : "فجوة كبيرة بين طلبات الشغل المسجّلة وبين عروض الشغل" (المدير الجهوي للتشغيل بالقيروان)

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بلغت طلبات الشغل المسجّلة بمكاتب التشغيل بولاية القيروان 13314 الى موفى شهر ديسمبر 2020 في حين بلغت عروض الشغل والتربصات 605 عرضا ولم تتجاوز عروض التشغيل المباشر 578 عرضا ، "وهو ما يدلّ على وجود فجوة كبيرة بين العروض المقدمة وبين طلبات الشغل المسجلة بالمكاتب" ، وفق ما أفاد به اليوم في تصريح لــ(وات) المدير الجهوي للتشغيل محمد حجري .وعزا هذه الفجوة بالخصوص الى ضعف النسيج الاقتصادي بولاية القيروان كما ان المؤسسات الموجودة حاليا غير قادرة على استقطاب هذا العدد المرتفع من طالبي الشغل.ولاحظ ان ارتفاع عدد طلبات التشغيل الى اكثر من 13 الف طلب يعود الى تاثير جائحة كورونا والاقبال الكبير لحاملي الشهائد العليا على التسجيل بسبب القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بالانتداب الاستثائي بالوظيفة العمومية ، لافتا في المقابل الى ان معدل عدد طلبات الشغل بمكاتب التشغيل منذ سنة 2015 الى جويلية 2020 كان لا يتجاوز سنويا 8 الاف طلب.اما بالنسبة لاليات التشغيل أشار الحجري الى انها ساهمت في امتصاص جزء من البطالة وبلغ عدد المنتفعين بها 2081 منتفع الى حدود ديسمبر 2020 يتوزعون الى 1036 منتفعا بعقد الاعداد للحياة المهنية بالنسبة لحاملي الشهادات العليا و533 بالنسبة لغير حاملي الشهائد العليا، و368 منتفع ابالنسبة لبرنامج الخدمة المدنية التطوعية و144 منتفعا بالنسبة لعقد كرامة.واشار في المقابل الى النسق الضعيف في بعث المؤسسات الخاصة بالجهة التي مازالت دون المستوى المطلوب في امتصاص البطالة معتبرا ان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتعافي من جائحة كورونا مع القوانين الموجودة وخاصة المصادقة على قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي وإحداث المنطقة الصناعية بالسبيخة 2 من شأنه ان يساهم في ارتفاع نسق احداث المؤسسات في السنوات القادمة.