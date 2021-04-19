كاس الاتحاد الافريقي - وصول وفد النجم الساحلي الى داكار

وات - وصل وفد النجم الساحلي مساء اليوم الى العاصمة السنغالية داكار في رحلة خاصة انطلقت من مطار المنستير .ويلاقي النجم الساحلي يوم الاربعاء بملعب لات ديور بمدينة ثيسر فريق جاراف السنغالي ( الساعة 17:00 بتوقيت تونس ) في اطار الجولة الخامسة من تصفيات دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي .
وضم الوفد 21 لاعبا اضافة الى اعضاء الاطار الاداري والفني والطبي .
وكان النجم الرياضي الساحلي فاز امس بملعب الطيب المهيري بصفاقس في لقاء متاخر لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 2-1
وضم الوفد 21 لاعبا اضافة الى اعضاء الاطار الاداري والفني والطبي .
وكان النجم الرياضي الساحلي فاز امس بملعب الطيب المهيري بصفاقس في لقاء متاخر لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 2-1
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