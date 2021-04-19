كاس الاتحاد الافريقي - وصول وفد النجم الساحلي الى داكار

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وصل وفد النجم الساحلي مساء اليوم الى العاصمة السنغالية داكار في رحلة خاصة انطلقت من مطار المنستير .ويلاقي النجم الساحلي يوم الاربعاء بملعب لات ديور بمدينة ثيسر فريق جاراف السنغالي ( الساعة 17:00 بتوقيت تونس ) في اطار الجولة الخامسة من تصفيات دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي .وضم الوفد 21 لاعبا اضافة الى اعضاء الاطار الاداري والفني والطبي .وكان النجم الرياضي الساحلي فاز امس بملعب الطيب المهيري بصفاقس في لقاء متاخر لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 2-1