الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 19 أفريل 2021

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توزر: 986 حالة إيجابية خلال 18 يوما من شهر أفريل الحالي بنسبة إيجابية تقدر بـ30 بالمائة

صفاقس-كورونا: تسجيل 5 وفيات 86 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

صفاقس-كورونا: تسجيل 5 وفيات و66 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

نابل: تسجيل 4 وفيات و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية توزر، منذ بداية شهر أفريل الجاري وحتى 18 من نفس الشهر، 986 حالة إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد من جملة 2987 تحليلا، أي بنسبة إيجابية تقدر بـ30 بالمائة، وفق المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت.وبيّن نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه وبالنظر الى عدد الاصابات المسجلة ومقارنتها بعدد السكان، فإن الجهة تعرف انتشارا سريعا للوباء في مختلف المعتمديات وخاصة معتمدية توزر، موضحا أنه تم تخصيص قسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بتوزر كقسم ثان للكوفيد وتجهيزه بسريري إنعاش إضافيين، ليصبح عدد أسرة الإنعاش في المستشفى 7 أسرة، وذلك بعد تسجيل نسبة امتلاء قصوى بقسم الإنعاش الطبي، ونسبة امتلاء قاربت المائة بالمائة في قسمي "كوفيد 19 " بالمستشفى الجهوي بتوزر وبالمستشفى المحلي بدقاش.وأشار، إلى أنه وبالنظر الى الوضع الوبائي، فإن احترام إجراءات الوقاية من حمل للكمامة وتباعد جسدي وإقبال على التلقيح أمر ضروري، منبّها الى أهمية الوقاية حتى داخل المنازل بالنسبة الى العائلات الذين لديهم أشخاص كبار السن، أو حاملي الامراض المزمنة، وذلك بحمل الكمامة أثناء مخالطتهم.وقد سجّلت الجهة، 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 69 تحليلا مخبريا وردت نتائجها مساء الاحد على مصالح الإدارة الجهوية للصحة.سجلت ولاية صفاقس 5 وفيات جديدة و86 إصابة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الماضية ما يرفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن هذا الوباء في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 785 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية إلى 29351 حالة.وجاء في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس حول الحالة الوبائية بالجهة، بتاريخ اليوم الاثنين، أنه تم في المقابل تسجيل 199 حالة تعاف من الوباء ليتجاوز اجمالي عدد المتعافين منذ بدء انتشار الوباء بالجهة 25466 شخصا.ويرقد بأقسام العناية المركزة حاليا 39 مصابا بالفيروس وهي أعلى نسبة لم يسبق للجهة تسجيلها من قبل وبأقسام "كوفيد أكسيجين" 186 مصابا وتجاوز عدد المتكفل بهم في المصحات الخاصة عتبة المائة مصاب بالوباء (103).يذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء في الجهة منذ ظهوره بلغ 105 آلاف و160 تحليلا.سجلت ولاية صفاقس 5 وفيات جديدة و66 إصابة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الماضية ما يرفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن هذا الوباء في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 785 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية إلى 29351 حالة.وجاء في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس حول الحالة الوبائية بالجهة، بتاريخ اليوم الاثنين، أنه تم في المقابل تسجيل 199 حالة تعاف من الوباء ليتجاوز اجمالي عدد المتعافين منذ بدء انتشار الوباء بالجهة 25466 شخصا.ويرقد بأقسام العناية المركزة حاليا 39 مصابا بالفيروس وهي أعلى نسبة لم يسبق للجهة تسجيلها من قبل وبأقسام "كوفيد أكسيجين" 186 مصابا وتجاوز عدد المتكفل بهم في المصحات الخاصة عتبة المائة مصاب بالوباء (103).يذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء في الجهة منذ ظهوره بلغ 105 آلاف و160 تحليلا.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، مساء امس الاحد، عن تسجيل 4 وفيات و109 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد صدور نتائج 530 تحليلا مخبريا.وأكدت الإدارة ذاتها، في تقريرها الدوري في علاقة بانتشار فيروس "كورونا"، ان مجموع الحالات النشيط بالجهة يبلغ حاليا 1114 حالة منها 89 حالة قيد الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.وفي المقابل، بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 16112 وذلك بعد رفع العزل الصحي عن 98 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وارتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 17 ألفا و790منها 564 حالة وفاة، و تتوزع حالات الوفيات الأخيرة المسجلة على معتمديات قربة، وسليمان، والحمامات، وحمام الغزاز، لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 و79 سنة.