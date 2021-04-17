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سليانة: الأمطار المتساقطة خلال الـ24 ساعة الفارطة نافعة للغاية خاصة بالنسبة للزراعات الكبرى (المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية)

Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، منصف الهرمي، أن الأمطار المتساقطة بالجهة خلال الـ24 ساعة الفارطة نافعة جدا وصالحة للزراعات الكبرى، لاسيما في هذه الفترة الحساسة، بعد الأمطار التي شهدتها الجهة خلال شهر مارس المنقضي.

وبيّن الهرمي، في تصريح أفاد به (وات)، صباح اليوم السبت، بأن هذه الأمطار شملت كافة مناطق الولاية بكميات متفاوتة، تراوحت بين 8 و16 مم، ملاحظا أن الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة تكون في منتصف شهر أفريل في حاجة ماسة الى الماء.


وأشار المسؤول، في سياق متصل، إلى أن هذه الكميات ورغم مساهمتها في إنقاذ الموسم الفلاحي، إلا أن إشكالية الموارد المائية المعبئة للسدود لا تزال قائمة، مما سيؤثر على المناطق السقوية نظرا لتدني ونقص المحزون المائي.

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