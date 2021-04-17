الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 17 أفريل 2021

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مدنين: تسجيل 4 وفيات و147 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: تسجيل حالتي وفاة و152 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: 107 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" تشمل كافة معتمديات الجهة

قبلي: رصد 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" و80 إصابة جديدة

توزر: تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتطعيم 1799 شخصا ضد الفيروس

القصرين: رصد 96 إصابة مؤكدة بوباء "كورونا" في الوسط المدرسي وحالة وفاة خلال الـ16 يوما الفارطة

جندوبة: 3 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

منوبة: حالة وفاة و22 إصابة بفيروس "كورونا" في الوسط المدرسي خلال الأسبوعين الماضيين

نابل: تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع مجموع الوفيات إلى 558 حالة

ارتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" بولاية مدنين، إلى 449 وفاة، بتسجيل 4 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تطورت الاصابات الجملية منذ ظهور الوباء إلى 11790 إصابة، منها 147 إصابة محليّة جديدة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.ولاحظ الدكتور زيد، في تصريح لـ(وات)، أن الحصيلة الجديدة تعكس دقة الوضع الوبائي بالجهة، خاصة أمام تواصل ارتفاع حالات الوفاة بمعدل يتراوح بين 4 و5 وفيات في اليوم، الى جانب ارتفاع الاصابات مع اشتغال المستشفيات بطاقتها القصوى.وقد توزعت الاصابات المحلية الجديدة، الى 38 إصابة بحومة السوق، و30 بمدنين الشمالية، و29 بجرجيس و18 إصابة بميدون، و16 بمدنين الجنوبية، و12 ببن قردان، و3 إصابات بأجيم، وإصابة واحدة بسيدي مخلوف.وشملت هذه الإصابات، 3 تلاميذ و6 من أعوان تربية وعوني صحة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات في صفوف التلاميذ الى 307 إصابات، ولدى أعوان التربية إلى 134 اصابة، وفي قطاع الصحة الى 196 إصابة.وسجّلت الجهة، في المقابل، 125 حالة شفاء جديدة، منها 43 حالة شفاء بحومة السوق، و33 بجرجيس، و19 بميدون، و18 ببن قردان، و8 بمدنين الجنوبية، و3 بمدنين الشمالية، وحالة شفاء بأجيم، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 10183 حالة منذ ظهور الوباء.وتواصل، من جهة أخرى، الفرق الصحية عمليات المسح حول مستوى المناعة، والتي أوشكت على النهاية بعد استكمال معتمديات جرجيس وبن قردان ومدنين وحومة السوق، للتنطلق العملية اليوم بمعتمديتي ميدون في منطقتي قلالة وسدويكش.وفي ما يتعلق بحملة التلقيح، فقد تم يوم أمس الجمعة، تطعيم 669 شخصا أغلبهم من كبار السن، 353 جرعة قدمها الطاقم الصحي بالمركز الجهوي بحومة السوق، و316 جرعة قدمها الطاقم الصحي بالمركز الجهوي بمدنين، وبذلك يصل العدد الجملي للمنتفعين بالتلقيح بين مهنيي الصحة وكبار السن منذ انطلاق الحملة بولاية مدنين، إلى 10104 منتفعين.قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أنه قد تم خلال الـ24 الساعة الماضية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة بهذا الفيروس إلى 349 حالة.وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 305 تحاليل أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 152 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها إيجابية.وتتوزع هذه الإصابات، الى 45 إصابة بقابس الجنوبية، و26 إصابة بمارث، و17 إصابة بكل من مطماطة الجديدة ووذرف، و16 إصابة بالمطوية، و13 إصابة بقابس المدينة، و11 إصابة بقابس الغربية، و06 إصابات بغنوش، وإصابة واحدة بالحامة.في المقابل، بلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى حد اليوم، 10419 شخصا، من بين 11391 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.ويقدر عدد حالات العدوى النشطة بالجهة بـ970 حالة، من بينها 246 حالة بقابس الجنوبية، و235 حالة بمارث، و130 حالة بقابس المدينة، و109 حالات بالحامة.ارتفع العدد الجملي لإصابات فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير، إلى 16 ألفا و847 إصابة، منها 107 إصابات جديدة شملت مختلف معتمديات الجهة، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة يوم أمس الجمعة.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 27 إصابة بالمنستير، و14 إصابة بالساحلين، و12 إصابة بقصر هلال، و11 إصابة بالبقالطة، و10 إصابات بالمكنين، و10 إصابات بقصيبة المديوني، و9 إصابات بالوردانين، و4 إصابات ببنلبة، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات ببني حسان، وإصابتين بجمال، وإصابة واحدة بطبلبة، وإصابة واحدة بزرمدين.في المقابل، تطورت حالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى 14 ألفا و768 حالة تعافي، بعد شفاء 26 حالة جديدة، غير أنّ الجهة مازالت تعدّ 1639 حالة نشطة، من بينها 530 حالة بمعتمدية المنستير، و209 حالات بمعتمدية الساحلين، و176 حالة بمعتمدية المكنين، و159 حالة بمعتمدية بنبلة، و141 حالة بمعتمدية الوردانين، و137 حالة بمعتمدية قصر هلال.ولم تسجل الجهة حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الحالات في حدود 440 حالة، فيما ارتفع مجموع أسرة "الكوفيد" بالجهة إلى 168 سريرا بنسبة إشغال قدرت بـ70 فاصل 2 في المائة.وشهدت الجهة، التي تسجل مستوى اختطار مرتفع جدّا، تطور المعدل الجهوي للإصابات بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ14 يوما الأخيرة، إلى 217 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وتعدّ الجهة 13 معتمدية، منها 9 معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا، تتصدرها معتمدية الساحلين بمجموع 598 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، تليها الوردانين بـ424 إصابة، وبنبلة 394 إصابة، والمنستير 364 إصابة، والبقالطة 223 إصابة، وقصر هلال 209 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر 166 إصابة، والمكنين 142 إصابة، وقصيبة المديوني 119 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وتراجع عدد المعتمديات ذات مستوى الاختطار المرتفع إلى معتمدية واحدة، وهي طبلبة بـ61 إصابة، وذلك بعد تراجع عدد الإصابات بمعتمدية جمال إلى 49 إصابة، مقابل 51 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن إلى حدّ 14 أفريل الجاري، لتصبح مصنفة ضمن المعتمديات ذات مستوى الاختطار المتوسط.وحافظتن من جانبها، معتمدية زرمدين على مستوى اختطار متوسط، رغم ارتفاع عدد الإصابات بها إلى 46 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، مقابل 43 إصابة إلى غاية 14 أفريل الجاري، وكذلك معتمدية ببني حسان التي تضاعفت بها الإصابات إلى 41 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، مقابل 21 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن إلى غاية 14 أفريل الجاري.ارتفع بولاية قبلي، إجمالي الوفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ ظهور الوباء إلى 233 حالة، إثر تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، وفق ما أكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد.ولاحظ الحداد في تصريح لـ(وات)، أن حالة وفاة وحيدة فقط من بين اجمالي الوفيات، تم تسجيلها خلال الموجة الاولى من انتشار الفيروس بالجهة.وأضاف، انه تم أيضا، رصد 80 حالة مؤكدة جديدة للاصابة بفيروس "كورونا"، منها 20 حالة تم اثباتها من بين 73 عينة تم رفعها يومي 7 و8 افريل الجاري، ووردت نتائجها مساء أمس الجمعة على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي، في حين تم التأكد من الـ60 حالة المتبقية عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة.وبيّن المصدر ذاته، بأنه وبتسجيل الحالات الجديدة، يرتفع اجمالي الإصابات إلى 6164 إصابة، منها 6053 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط، تعافت منها الى حد الان 5388 حالة، فيما لا تزال 433 حالة مصنفة نشطة.ولاحظ، أن معتمدية قبلي الشمالية لا تزال تحتل الصدارة في عدد الحالات المسجلة والحالات التي لا تزال مصنفة نشطة، بـ1478 حالة، منها 143 حالة نشطة، تليها معتمدية قبلي الجنوبية بـ1407 حالات، منها 83 حالة لا تزال نشطة، ثم معتمدية دوز الشمالية بـ1255 إصابة، منها 54 حالة نشطة، في حين تحتل معتمدية سوق الاحد المرتبة الرابعة من حيث عدد الاصابات والثالثة من حيث الحالات النشطة بـ974 إصابة، و64 حالة نشطة.وتأتي معتمدية دوز الجنوبية في المرتبة الخامسة بـ601 إصابة، منها 48 حالة نشطة، تليها معتمدية الفوار بـ301 إصابة، منها 23 حالة نشطة، وفي المرتبة الاخيرة، معتمدية رجيم معتوق بـ12 إصابة، مقابل خلوها من الحالات النشطة.سجّلت ولاية توزر، أمس الجمعة، حالتي وفاة بفيروس "كورونا"، لشخص مقيم في قسم الإنعاش الطبي، وآخر في قسم الاستعجالي، بما يرفع اجمالي الوفيات في الجهة منذ ظهور الجائحة إلى 116 وفاة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الإدارة الجهوية للصحة، رصدت كذلك، 44 إصابة جديدة بالفيروس من ضمن 113 تحليلا مخبريا، أي بنسبة إيجابية قدرت بـ38 بالمائة، ليبلغ مجموع الإصابات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء، 7743 إصابة، منها 7250 حالة تعافي، فيما لا يزال 477 شخصا حاملين للفيروس.ويتم التعهد بـ31 مصابا داخل المستشفيات، موزعين الى 4 في قسم الإنعاش الطبي، و11 في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، و11 آخرين في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش، و5 في القسم ذاته بالمستشفى الجهوي بنفطة، فيما بلغ اجمالي الأشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيم ضد "كوفيد-19"، 1799 شخصا، منهم 252 تلقوا الجرعة الثانية.سجّلت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، خلال الـ16 يوما المنقضية من شهر أفريل الجاري، 57 إصابة مؤكدة بوباء "كورونا" في صفوف إطارات تربوية وعملة وإداريين، الى جانب 39 إصابة في صفوف التلاميذ، وحالة وفاة لأستاذ رياضيات بمعهد حيدرة، ما رفع من عدد الإصابات منذ مطلع العودة المدرسية إلى حدود اليوم السبت، إلى 588 إصابة، وفق المندوب الجهوي للتربية، منصف القاسمي.ولاحظ القاسمي، في تصريح لـ(وات)، أنه تم في الآونة الأخيرة من شهر أفريل الحالي، تسجيل تسارع في نسق الإصابات بالوسط المدرسي، معتبرا بأن ذلك يؤشر الى خطورة الوضع الوبائي بالجهة، وفق تقديره.وأكد، في المقابل، على أن الوضع الوبائي بكافة المؤسسات التربوية بالجهة محل متابعة، وأن مصالح التربية جاهزة لإتخاذ القرارات اللازمة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" والمصالح المركزية، في سبيل حماية التلاميذ وكافة المنتسبين للقطاع التربوي.وأبرز، في ذات الإطار، أنه تم مؤخرا تعليق الدروس بعدد من المؤسسات التربوية، على غرار معهد حاسي الفريد، وقسم 4 علوم تجريبية بالمعهد الخاص "التفوق"، بعد رصد إصابات مؤكدة في صفوف تلامذته ولدى الإطار التربوي.وأضاف، أنه تمت دعوة الإطارات التربوية بالمدرسة الإبتدائية، "الغابات 2" بسبيطلة، بعد أن ظهرت عليهم علامات الإصابة بوباء "كورونا"، إلى إجراء تحاليل سريعة للتثبت من حملهم للفيروس من عدمه، حتى يتسنى للمصالح المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء داخل هذه المؤسسة.كشف التقرير الصادر، صباح اليوم السبت، عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، والمتعلق بحصيلة الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" ليوم الخميس المنقضي، عن تسجيل 3 وفيات و34 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 200 حالة وفاة، والإصابات الى 3251 إصابة.وشملت حالات الوفاة معتمدية غار الدماء (02)، ومعتمدية طبرقة (01)، فيما توزعت الإصابات بين كل من معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية مجتمعين بـ11 إصابة، وبوسالم بـ8 إصابات، وغار الدماء بـ7 إصابات، وكل من معتمديتي وادي مليز وفرنانة بإصابة واحدة لكل منهما، واصابتين بمعتمدية طبرقة، و04 إصابات أخرى بمعتمدية عين دراهم.ويقيم حاليا بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة، مصابان بفيروس "كورونا"، فيما يقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة، 31 مصابا، وهي حصيلة قياسية منذ ظهور الجائحة.بلغ عدد الاصابات بفيروس "كورونا" في القطاع المدرسي بولاية منوبة، خلال الـ16 يوما من شهر أفريل الجاري، 22 إصابة، فيما سجلت الجهة حالة وفاة لمساعد مدير مدرسة ابتدائية ببرج العامري خلال الاسبوعين المنقضيين، وفق ما ذكرته، اليوم السبت، المندوبة الجهوية للتربية، دلندة المباركي.وشملت الحالات الايجابية المسجلة، وفق ما بيّنته المباركي لـ(وات)، 08 تلاميذ موزعين بين المدرسة الاعدادية حي الاذاعة بالجديدة، واعدادية المتنبي بمنوبة، وإعدادية عليسة بطبربة، والمعهد النموذجي بمنوبة، إضافة إلى 08 أساتذة ومعلمين، و03 إداريين، و03 إطارات بالمندوبية الجهوية للتربية.وأوضحت ذات المصدر، أن هذه الحصيلة تأتي بعد إخضاع عدد من الحالات المشتبة في إصابتها في صفوف التلاميذ والاطارات التربوية والادارية بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية، الى اختبارات "الكوفيد 19"، وذلك من جملة 97 ألفا و304 تلاميذ متمدرسا بالتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بالجهة.وأشارت، الى مواجهة اشكاليات في التنسيق والمتابعة وحصر حالات الاصابة، مع تأخر صدور نتائج اختبارات "الكوفيد-19" في الفترة الاخيرة، مؤكدة على تواصل تقصي حالات الاشتباه في الوسط المدرسي، بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.ولفتت، من جانب آخر، الى تنفيذ حملة تعقيم بمختلف المؤسسات التربوية بطبربة، التي صنفت منطقة موبوءة، والتي تم اتخاذ اجراء عزلها لمدة 10 أيام، ملاحظة أن قرار إيقاف الدروس بها لم يكن قرار المندوبية، خاصة وأن الاصابات بأغلب المؤسسات بالجهة في أقسام ومؤسسات تربوية متفرقة.يشار في هذا الخصوص، الى أن الفروع الجامعية للتعليم الثانوي والتعليم الاساسي وعملة التربية والقيمين والقيمين العامين بولاية منوبة والنقابات الاساسية التابعة لها بطبربة، كانت قد اتخذت قرار تعليق الدروس منذ الخميس الفارط إلى غاية الاحد 25 أفريل الجاري بمعتمدية طبربة مع الانطلاق في تنفيذه .سجلت ولاية نابل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 558 حالة وفاة، وفق ما ورد بالتحيين الدوري الصادر ، مساء امس الجمعة، عن الإدارة الجهوية للصحة بنابل.وبينت الإدارة الجهوية للصحة، أنه تم امس الجمعة تسجيل حالتي وفاة، و4 وفيات الخميس الفارط، بالاضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بتاريخ 7 و14 أفريل الجاري تم التبليغ عنها يوم أمس الجمعة، لأشخاص تترواح اعمارهم بين 58 و87 سنة.وسجلت الجهة، أيضا، 52 إصابة محلية جديدة بالفيروس، وذلك على إثر القيام ب269 تحليلا مخبريا، ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 17636 إصابة، من بينها 1050 حالة لا تزال حاملة للفيروس.وارتفع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ليبلغ 83 حالة إيواء.في المقابل، تم رفع العزل الصحي عن 41 حالة خلال 24 ساعة الاخيرة، ليبلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 16029 حالة.