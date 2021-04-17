أصوات نساء تحمل الحكومة مسؤولية إصابة 30 عاملة فلاحية في انقلاب شاحنة وتدعو إلى التسريع في إيجاد حلول لتوفير نقل آمن للعاملات

حملت جمعية "أصوات نساء" اليوم الجمعة رئيس الحكومة وجميع الوزراء المتداخلين مسؤولية إصابة 30 عاملة فلاحية إثر انقلاب شاحنة كانت تحملهن، داعية المسؤولين إلى التنسيق في ما بينهم ومع الولاة للتسريع في إيجاد حلول لتوفير نقل آمن للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي.وقالت أصوات نساء في بيان لها، ان حكومة هشام مشيشي تلازم الصمت مرة أخرى أمام هذه المأساة بالرغم من تعدد وتكرار وتواصل حوادث شاحنات الموت، معتبرة ان هذه الحكومة فشلت في تطبيق القانون عدد 51 المتعلق بنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي رغم مرور أكثر من سنة على دخوله حيز النفاذ ومرور سبعة أشهر على منح الثقة للحكومة الحالية.واستنكرت في هذا السياق اعتماد منهج الصمت من قبل الحكومة أمام القضايا الاجتماعية الحارقة، داعية إلى التدخل العاجل لتوفير الرعاية الصحية الضرورية لضحايا هذا الحادث.وكانت 30 عاملة فلاحية تعرضن إلى حادث مروري جد على مستوى الطريق الرابطة بين بنزرت وسجنان، إثر انقلاب شاحنة كانت تحملهن.