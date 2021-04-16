إطلاق مبادرة تكوين تونسية ألمانية في البناء والمهن المرتبطة به

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انطلق أمس الخميس في تونس مشروع "المبادرة التونسية الألمانية للتدريب في مجال البناء والحرف ذات الصلة"، الذي تنفذه منظمة التكوين المهني لأصحاب العمل البافاري، بناء عن طلب من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبحضور ممثلين عن الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويهدف المشروع إلى إنشاء مؤهلات في مهن البناء الرئيسية والثانوية في العديد من مراكز التكوين في المناطق الريفية وكذلك في منطقة تونس الكبرى.كما يهدف هذا المشروع ، الذي يعد جزءًا من برنامج وكالة التعاون الألماني "التدريب المشترك بين الشركات مع القطاع الخاص في تونس " ، إلى تحسين آفاق الشباب التونسي في سوق العمل المحلي من خلال عرض تكوين في النشاط الاقتصادي مع زيادة إمكانات العملة في القطاعات المعنية.وإلى جانب التكوين في مجال الحرف الصغيرة ، سيتم تحسين الهياكل اللازمة للاندماج في سوق العمل أو إنشاؤها إذا لزم الأمر.وتستهدف هذه المبادرة التي تبلغ مدتها 6 أشهر 300 باحثا عن عمل في مجال البناء والحرف ذات الصلة ، والذين سيحصلون ، في نهاية عملية التكوين ، على شهادات معتمدة من الشريك الألماني والغرفة الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العامة التي ستوفر التكوين الداخلي في الشركات ومراقبة التكامل المهني للمرشحين المدربين.