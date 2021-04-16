مدنين: توقف الدروس بمؤسسات التعليم الاساسي ببن قردان

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توقفت اليوم الجمعة الدروس باغلب مؤسسات التعليم الاساسي ببن قردان، وذلك بعد ان اتخذت النقابة الاساسية للتعليم الابتدائي قرار تعليق الدروس بكافة المدارس الابتدائية لمدة 10 ايام بداية من اليوم الجمعة، وياتي ذلك رغم دعوة المندوبية الجهوية للتربية الى مواصلة العمل بشكل عادي وتاكيدها انها الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ هذا النوع من القرارات بعد التشاور مع اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" وبالرجوع الى سلطة الاشراف.وجاء قرار النقابة بتعليق الدروس اثناء اجتماع عقدته بدار الاتحاد المحلي للشغل يوم امس الخميس بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس "كورونا" بالوسط المدرسي ولحماية الاسرة التربوية بين تلاميذ ومربين من مزيد استفحال الوضعواستنكر بيان النقابة غياب التنسيق بين اللجنة الصحية المحلية لمجابهة فيروس "كورونا" مع مديري المدارس لتحيين قائمة الاولياء المصابين وتفادي العدوى الممكنة من ابنائهم التلاميذ.واكدت المندوبية الجهوية للتربية ان بيان النقابة "لا يلزمها ولا يلزم المؤسسات التابعة"، منبهة من انها "لن تتوانى في اتخاذ كل الاجراءات التي يخولها لها القانون ضد كل من ثبت مخالفته للتراتيب القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات"، في حين اكدت النقابة انه "لا تراجع عن قرار تعليق الدروس" الذي اتخذته اضطراريا كحل وحيد امام ما وصفته ب"الوضع الوبائي الكارثي" في المؤسسات التربوية.