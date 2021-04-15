سليانة: فوج الكشافة يوزع 400 مساعدة إجتماعية بمناسبة حلول شهر رمضان

وات -

وفر فوج الكشافة بسليانة بمناسبة حلول شهر رمضان 400 مساعدة إجتماعية لفائدة العائلات المحدودة الدخل.وذكر قائد جهة سليانة للكشافة التونسية،هشام الفتوحي في تصريح ل(وات) أنه تم خلال اليومين المنقضين توزيع 200 مساعدة ليتم إنطلاقا من صباح اليوم الشروع في توزيع بقية المساعدات لافتا إلى أن هاته المساعدات تتمثل في طرود غذائية.و أشار الفتوحي في سياق اخر إلى أنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية بالفضاءات العامة و التي تشهد إكتظاظا لحث المواطنين على الإلتزام بالبروتوكول الصحي ولاسيما إرتداء الكمامة و غسل اليدين خاصة في ظل تطور الوضع الوبائي بالبلاد.