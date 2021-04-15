بنزرت: تأجيل الإضراب العام المبرمج في كامل مستشفيات ولاية بنزرت من 20 الى 27 افريل الجاري

وات -

قرر الطرف النقابي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل ببنزرت، تأجيل الإضراب العام المبرمج في كامل مستشفيات ولاية بنزرت من يوم 20 أفريل الجاري إلى يوم 27 من ذات الشهر، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح، الملتئمة اليوم الخميس بمقر ولاية بنزرت.وجاء في محضر الجلسة الاجتماع، والذي تحصل مراسل "وات" على نسخة منه، أنه " أمام تعهد ممثلي وزارة الصحة بعقد جلسة عمل بمقر الوزارة في أقرب الآجال، قرر الطرف النقابي تأجيل الإضراب العام المبرمج في كامل مستشفيات ولاية بنزرت من يوم 20 افريل الجاري إلى يوم 27 من ذات الشهر".يذكر أن أهم المطالب والنقاط موضوع الإضراب العام، تمثلت في دعم الفريق العامل بالمركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب سيدي سالم بالموارد البشرية، وتوفير الظروف الملائمة للعمل، ومعالجة النقص في الإطارات شبه الطبية والعملة، والنقص في أسطول السيارات، إضافة إلى نقطة ضرب وزارة الصحة والإدارة الجهوية للحق النقابي.