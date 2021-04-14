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التيار الديمقراطي يندد باقتحام "وات"، ويعتبر ذلك تأكيد للنزعة السلطوية للمشيشي

Publié le Mercredi 14 Avril 2021 - 18:49 قراءة: 0 د, 39 ث
ندد حزب التيار الديمقراطي، باقتحام القوات الأمنية لحرمة مؤسسة وكالة تونس افريقيا للأنباء واعتدائها على الصحفييات والصحفيين في سابقة خطيرة تهدد استقلال الصحافة وحرية التعبير، وتؤكد النزعة السلطوية لهشام المشيشي وحكومته والتي انطلقت مع قمع الاحتجاجات الاجتماعية وعسكرة محيط البرلمان.

وعبر المكتب السياسي للحزب في بيان صادر عنه الأربعاء عن مساندته للإعتصام المفتوح بالوكالة حتى التراجع عن التعيين المشبوه لكمال بن يونس على رأسها وعن كل محاولات تدجين الإعلام سواء بالضغط أو الولاءات.
ودعا كامل القوى الديمقراطية للتصدي للنزعة السلطوية البوليسية لحكومة هشام المشيشي والتي تحاول قمع الاحتجاجات وإخضاع الإعلام للتغطية على فشلها الصحي والاجتماعي وعجزها السياسي.


كما طالب مجلس نواب الشعب بتسريع النظر في مقترح قانون تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الكتلة الديمقراطية بعد أن سحبته الحكومة الحالية خدمة للوبيات الإعلام الحزبي وتبييض الأموال .




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