حزب "التكتل" يستنكراقتحام مقر "وات" بالقوة العامة ويعبر عن دعمه لاعوان واطارات الوكالة في الدفاع عن استقلالية مؤسستهم

استنكر حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" التجاء السلطة لاستعمال القوة واقتحام مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالقوة العامة لفرض تعيين كمال بن يونس كرئيس مدير عام جديد على رأسها والذي قوبل بالرفض من طرف الصحفيين والعاملين بالوكالة .وعبر الحزب في بيان له اليوم الاربعاء، عن دعمه لإطارات وأعوان الوكالة في دفاعهم عن استقلالية مؤسستهم وعن الإعلام عموما من خلالها.واعتبر "التكتل" أن الحكومة الحالية وحزامها السياسي في حالة عجز، دفعها إلى السعي لتركيع الاعلام بعد أن لجأت لقمع الشباب الغاضب حتى القصّر منهم والزج بهم في السجون، و هو ما يؤكد مجددا أنه لم يبق لهذه الحكومة بعد ذلك سوى الرحيل، بحسب نص البيان .كما دعا كل القوى الوطنية الصادقة إلى الوقوف في وجه مثل هذه السلوكيات وهذا المنحدر الخطير الذي تعيشه البلاد والذود عنها أمام استفحال العجز والفساد ، وإلى الدفع نحو الخروج من الأزمات عبر حوار وطني ملزم للجميع.