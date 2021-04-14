الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاربعاء 14 أفريل 2021

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سيدي بوزيد: انتفاع 2953 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ "كوفيد 19"

بن عروس-كورونا: تسجيل 30 إصابة جديدة وتلقي إجمالي 867 شخصا التلقيح ضدّ الوباء

نابل: تصنيف كافة معتمديات الجهة "مناطق حمراء" لارتفاع الاصابات بفيروس "كورونا" باستثناء معتمديتي بوعرقوب وتاكلسة

جندوبة: حالتا وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تلقى إلى حدود صباح اليوم الأربعاء 2953 شخصا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، حسب ما أكده المنسق الجهوي للحملة الوطنية للتقليح ضد "كوفيد19" بالجهة، رفيق نصيبي، في تصريح لـ"وات".وأضاف المصدر ذاته أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من نفس التلقيح بلغوا 119 شخصا منذ بداية التطعيم بالجرعة الثانية، مشيرا إلى انه من المنتظر ان يتم افتتاح مركز ثان للتلقيح بمعتمدية الرقاب لتخفيف الضغط عن المركز المفتوح بمقر مدرسة علوم التمريض بمدينة سيدي بوزيد.يشار الى ان عدد المسجلين بمنصة ايفاكس من ولاية سيدي بوزيد قد تجاوز الـ20 ألف شخص تلقى حوالي 10 آلاف شخص منهم دعوات إلى إجراء التلقيح بالمركز الجهوي للتلقيح بمقر مدرسة علوم التمريض بولاية سيدي بوزيد.سجّلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال الـ24 المنقضية 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و785 إصابة تماثلت 9874 حالة منها للشفاء .وأوردت اللجنة، في ذات الإطار أنه، تمّ إجراء 69 اختبار فحص جديد خلال المدة المذكورة لتتجاوز النسبة المائوية للحالات الايجابية باعتبار عدد التحاليل المرفوعة حاجز الـ50 بالمائة.كما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 407 حالات وفاة منذ بداية الجائحة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال المدة المذكورة، ووصلت طاقة استيعاب الأقسام المعنية باستقبال مرضى الكوفيد حدودها القصوى بالمستشفى الجهوي الياسمينات بعد أن ارتفع عدد المقيمين بها إلى حدود 49 مقيما موزعين على كل من أقسام الاستعجالي والباطني والإنعاش.من جهة أخرى، تتواصل عمليات التلقيح بمركزي رادس والمحمدية، وفق نفس الوتيرة التي عرفها نسق الاقبال منذ الأيام الماضية، حيث سجل المركزان إلى حدود يوم أمس 867 وافدا من بين المسجلين المعنيين بتلقي هذه الجرعات.أفادت المديرة الجهوية للصحة بنابل، رجاء محفوظ مشيريقي، اليوم الاربعاء، أنه تم تصنيف كافة معتمديات ولاية نابل كمناطق حمراء جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك باستثناء معتمديتي بوعرقوب وتاكلسة.وأضافت، في تصريح أفادت به (وات)، أن نسبة التحاليل الايجابية ارتفعت لتبلغ 32 بالمائة، مشيرة إلى ان الوضع الوبائي في الجهة "دقيق ويستوجب مزيد اليقظة والالتزام بالبروتوكول الصحي"، وفق تقديرها.وقد سجلت ولاية نابل، وفق ما ورد بالتقرير الدوري للإدارة الجهوية للصحة في علاقة بانتشار الفيروس الصادر مساء أمس، 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، من بينها 4 حالات تم تسجيلها يوم الاثنين الفارط، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 540 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.كما تم تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد الاصابات النشيطة الى 966 إصابة، منها 66 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، كما ارتفع مجموع الاصابات المكتشفة بالجهة مند بداية الجائحة إلى 17391 إصابة.وبخصوص التلاقيح، بيّنت المشيرقي، انه تم إلى غاية، امس الثلاثاء، تطعيم 7944 شخصا من مجموع 19063 شخصا تم استدعاؤهم عبر الارساليات القصيرة للتوجه إلى مراكز التلقيح.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، وفق آخر تحيين لها حول الجائحة الوبائية الصادر اليوم الاربعاء، حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس والى غاية 12 افريل الجاري، الى 3178 إصابة، و196 حالة وفاة، وذلك بعد رفع نحو 15 الف عينة.وبلغ عدد المتعافين خلال ذات الفترة، 2888 متعاف، فيما حافظت معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية على أعلى نسبة من حيث عدد الإصابات والوفيات مقارنة ببقية المعتمديات، اذ ناهز عدد الإصابات فيها 1730 إصابة، مقابل 68 حالة وفاة.ويرجع أحد الأطباء بالجهة سبب ذلك لعاملين أساسيين، يتعلق الأول بالكثافة السكانية بهاتين المنطقتين والتي تفوق غيرها من المعتمديات، فيما يخص العامل الثاني، قربهما من مراكز التحليل والمستشفى الجهوي للصحة وبقية الهياكل المباشرة لحالة الوباء.