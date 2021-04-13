   Om Kalthoum - انت عمري  

نقابة الصحفيين تعتبر اقتحام قوات الأمن لمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء والاعتداء بالعنف على صحفييها سابقة خطيرة، وتحمّل الحكومة المسؤوليّة

Publié le Mardi 13 Avril 2021 - 17:10 قراءة: 0 د, 50 ث
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدّة عملية اقتحام قوات الأمن لمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء والاعتداء بالعنف على صحفييها والعاملين بها معتبرة أنّ اقتحام المؤسّسة يعدّ سابقة خطيرة لم تشهدها مؤسسات الإعلام العمومي في أحلك فتراتها وأنّ اقحام الامن في الشأن الإعلامي هو تجاوز خطير ومرفوض على الإطلاق.

وأكّدت النقابة في بيان لها أنّ الحكومة اختارت سياسة المرور بقوة والمواجهة بدل سياسة الحوار واعتماد معايير شفافة وواضحة في التعيينات رغم تحذير الصحفيين والتقنيين وهياكلهم النقابية في وكالة تونس افريقيا للانباء من خطورة التعيينات السياسية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية.


و حمّلت النقابة الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في "وات" وفي شمس "اف ام" نتيجة للتعيينات السياسية مطالبة إياها بمراجعة التعيينات السياسية والحزبية على رأس وسائل الإعلام وفتح حوار جدي وعميق حول إصلاح هذه المؤسسات بدل السعي نحو تدجينها لخدمة اجندات سياسية وحزبية ضيقة.

وأشارت النقابة إلى أنّ سياسة المواجهة المفتوحة مع الإعلام ستزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وانعدام الثقة معبّرة عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلالية مؤسسات الاعلام العمومي والمصادر.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 224121

Afarit  ()  |Mardi 13 Avril 2021 à 18h 11m |           
تطبيق القانون على الفاسدين ضرورة
اتحاد المنافقين والفاسدين لابد من لجمه
عين مختار الخلفاوي الذين كان يطبل للمخلوع ويمجده رئيسا للقناة المستحدثة " المسماة بالتربوية) وهي أبعد ما يكون عن التربية
ولم نسمع لاتحاد الخراب ولا الصحافيين المنتسبين إليه صوت اعتراض
ولما كلف السيد كمال بن يونس رئيسا لوكالة افريقيا للأنباء أٌقمتم الدنيا
لماذا؟ الناس ليسوا أغبياء : تزعمون أنه اسلامي
ألا يحق للأسلامي أن يتقلد منصبا في هذا البلد؟
أليس أجداد الإسلامي وأجداد أجداده من هذا البلد؟
أليس دينه الإسلام منذ 14 قرنا؟
أم هي العداوى للإسلام هي الدافع؟
والعداوة للإسلام . ألا تعني الكفر به من منظور عام
لا يحارب أحدا أمرا إلا إذا كان عدوا له
حقيقة مع قناعة راسخة ضد العنف لكن تستحقون أكثر من ذلك

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 18h 07m |           
اللي يسكر مؤسسة عمومية ويمنع الناس من العمل يستاهل تتكسر خلغتو ...

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 17h 56m |           
يزيو من الكذب والتبلعيط كمشة كلاب متاع الاتحاد تحبوا مسكرين اللعب على الناس من برة الكل وتفرقوا في المسؤوليات كان بيناتكم باش النفوذ والميكماك يبقى في إطاركم والتمعش يبقى ليكم وحدكم و تبقى المسؤوليات الكبيرة في يديكم انتم وحدكم



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