اتحاد الشغل يؤجل كل الأنشطة النقابية الى موعد لاحق للتوقي من كورونا والحد من انتشارها

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أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تأجيل كل الأنشطة النقابية المتعلقة بالاجتماعات العامة والندوات والملتقيات والمجالس الجهوية والهيآت الادارية الى موعد لاحق في اطار التوقي من فيروس كورونا وللحد من انتشاره.وأوضح الاتحاد في منشور له وجهه أمس الاثنين الى كافة الهياكل النقابية، أن القرار جاء تجسيما لقرار المكتب التنفيذي الملتئم أمس على خلفية الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد وارتفاع حالات الاصابة بالفيروس.يذكر أن تونس سجلت أول أمس الأحد، 39 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء، في شهر مارس 2020، إلى 9332 حالة و1079إصابة جديدة بالفيروس التاجي، حسب بلاغ لوزارة الصحة أمس الاثنين.