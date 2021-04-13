بنزرت: انجاز مشروع منبت تجريبي لغراسة أشجار" " بولوينيا شانتونق" ، بمحيط غابة الرمال

وات - في إطار برنامج " أمواج"، المموّل من قبل جمعية " الموسم الأزرق" تم يوم الاثنين تدشين مشروع منبت تجريبي لغراسة أشجار " بولوينيا شونتونق" PAULOWNIA SHANTONG" ، بمحيط غابة الرمال ، والمنجز من قبل جمعية " بنزرت 2050" في اطار شراكة من المعهد الوطني للبحوث والهندسة الريفية المياه والغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت .



وقال في هذا الصدد المشرف على انجاز المشروع فهمي حشاد ، ان هذا المشروع يهدف أساسا الى حماية الشريط الساحلي من الحرائق الغابية وزحف الرمال ، وهو يضم غراسة 1000 شجرة على مساحة هكتارين من نوعية جديدة تغرس ببلادنا وهي شجرة " بولوينيا شونتونق" والتي تمتلك خصوصيات طبيعية هامة ومتعددة ومتأقلمة مع مناخ الجهة الى جانب سرعة نمو تقدر بـ5 أمتار في السنة، وبداية استغلال مباشر عقب 3 سنوات فقط من الغراسة .

وأضاف المصدر ذاته ان للمشروع أيضا ابعاد اقتصادية واجتماعية هامة ولاسيما تشغيلية لكل الفئات العمرية ولاسيما منها الفئات الشبابية ، دون اعتبار طبعا الابعاد البيئية والايكولوجية والسياحية أيضا .



