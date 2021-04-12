منوبة: عاملات مصنع نسيج بدوار هيشر ينفذن وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بمستحقاتهن المالية

وات -

نفّذت عاملات مصنع النسيج "كريستين كونفكسيون" الكائن بمنطقة دوار هيشر من ولاية منوبة، ظهر اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتمكينهن من مستحقاتهن المالية من ادارة المصنع ومساعدتهن على مجابهة مصاريف شهر رمضان وكافة متطلبات حياتهن.وأوضحت الكاتبة العامة للنقابة الاساسية بالمصنع، كوثر الجبالي، في تصريح لـ"وات"، ان 218 عاملة بالمصنع واغلبهن بوضعية ترسيم وأقدمية تراوح بين 15 و30 سنة، وجدن انفسهن منذ 4 اشهر في وضعية بطالة اجبارية حرمن على إثرها من اجور 4 اشهر ومن منحة الإنتاج السنوية، وذلك بعد قرار ادارة المصنع احالة اغلبهن على البطالة الفنية لمدة شهرين فقط بتعلة مروره بأزمة اقتصادية.وأكدت أنهن لم يتحصلن على مستحقاتهن المادية المتفق عليها في الغرض بين أجر ومنح، ولم يتحصلوا من إدارة المصنع سوى على وعود وتسويفات، إضافة إلى تجاوزاتها ضوابط وقوانين الشغل بمطالبتهن بمواصلة العمل دون اجر بدعوى أن المشغّل بصدد انتظار الحصول على قرض بنكي يحل الازمة ويمكنه من الايفاء بتعهداته تجاه العاملات.وأبدت العاملات المحتجات امام مقر الولاية، مخاوفهن من تحقق ما يروج حول تغيير نشاط المؤسسة من قطاع النسيج الى قطاع اخر والتخلي عنهن دون تمكينهن من حقوقهن والزجّ بهن في معارك قضائية لا طائل منها، حسب تعبيرهن.وطالبن رئاسة الحكومة ومصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والسلط المعنية بإيجاد حلّ جذري لضمان ديمومة مصدر رزقهن بالمؤسسة، وايجاد حل لتمكينهن من مستحقاتهن المادية لا سيما وأنهن في أمسّ الحاجة اليها مع حلول شهر رمضان، وتراكم ديونهن، وعدم سدادهن لقروضهن البنكية، وفق تأكيدهن.يذكر ان سلسلة من الجلسات قد انعقدت صلب مصالح الولاية وتفقدية الشغل والاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ولم تفض الى مستجدات في الغرض، حيث ظلت ادارة الشركة تقدم وعود وتسويفات، وفق الكاتبة العامة للنقابة الاساسية بالمصنع.