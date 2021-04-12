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الرابطة 1 - تعيين حكام المقابلات المتاخرة للجولتين 16 و17

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 14:43 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - في ما يلي تعيين حكام المقابلات المتاخرة لحساب الجولتين 16 و17 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة بعد غد الاربعاء:
الجولة 16
في تطاوين - س 13 و30
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي نصر الله الجوادي

الجولة 17
في صفاقس - س 13 و30
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي يسري بوعلي
في المنستير - س 13 و30
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي محمد الفني



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