كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم - النادي الصفاقسي يحول تاخره بهدفين الى تعادل مثير مع النجم الساحلي 2-2

وات -

حول النادي الصفاقسي تاخره بهدفين الى تعادل مثير 2-2 اليوم الاحد بملعب الطيب المهيري بصفاقس في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.وبادر النجم الساحلي افتتاح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة بواسطة ايمن الصفاقسي الذي استغل كرة مرتدة من حارس النادي الصفاقسي ايمن دحمان بعد مجهود كبير من وجدي كشريدة الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32.لكن النادي الصفاقسي لم يستسلم ودافع عن حظوظه بكل قوة الى ان ذلل عزمي غومة الفارق بتسديدة متقنة مستغلا كرة مرتدة من ياسين الشيخاوي ثم تحصل نفس اللاعب غومة في اللحظات الاخيرة على ضربة ترجمها فراس شواط الى هدف التعادل في الدقيقة 90 ز3.وبهذا التعادل حافظ النادي الصفاقسي على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط متقدما على النجم الساحلي بنقطة واحدة.وتقام غدا الاثنين المباراة الثانية لحساب نفس المجولة للمجموعة ذاتها بين ساليتاس البوركيني ونادي دياراف السنيغالي.ويحتل الفريق السنيغالي المركز الثالث ب4 نقاط فيما ياتي فريق ساليتاس في المركز الرابع بثلاث نقاط.واتسم اداء النجم الساحلي في الفترة الاولى بواقعية كبيرة ونجح في اخذ الاسبقية بهدفين بفضل تفوقه في الحوارات الثنائية وكذلك حسن استعداد وجدي كشريدة وايمن الصفاقسي بالخصوص.ودفع ابناء المدرب لسعد الدريدي ضريبة التراجع الى الوراء في الشوط الثاني باهظا بفسحه المجال امام النادي الصفاقسي للنزول بكل ثقله الى الهجوم للعودة في المباراة. وكان فريق النجم الساحلي تعرض الى نفس السناريو في البطولة المحلية في لقائه ضد النادي الافريقي في الجولة الحادية والعشرين.وفرض اللاعب عزمي غومة نفسه نجما لفريق النادي الصفاقسي بعد ان ذلل الفارق في مناسبة اولى وحصوله في الوقت بدل الضائع على ضربة جزاء حولها فراس شواط الى هدف ليخرج ابناء المدرب الاسباني خوسي مورسيا بتعادل مثير مكنه من المحافظة على صدارة المجموعة.ويخوض ممثلا كرة القدم التونسية مقابلتهما القادمة في هذه المسابقة القارية خارج القواعد حيث يحل النادي الصفاقسي ضيفا على ساليتاس فيما يتحول النجم الساحلي الى داكار لمواجهة نادي دياراف السنيغالي.ويلعب الفريقان التونسيان الجولة الاخيرة في تونس بتباري النادي الصفاقسي مع دياراف فيما يواجه النجم الساحلي فريق ساليتاس.