بطولة كرة السلة - مج تفادي النزول - نتائج مقابلات الجولة الخامسة

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة لمجموعة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي اقيمت اليوم الاحد:
النجم الساحلي - شبيبة المنازه 68-77
النادي الافريقي - اتحاد الانصار 71-72
نجم حلق الوادي - جمعية الحمامات 69-72
الترتيب :
1- النادي الافريقي 9 5
- اتحاد الأنصار 9 5 3- جمعية الحمامات 8 5 –4 نجم حلق الوادي 7 5 5- النجم الساحلي 5 6 - شبيبة المنازه 5 6
النجم الساحلي - شبيبة المنازه 68-77
النادي الافريقي - اتحاد الانصار 71-72
نجم حلق الوادي - جمعية الحمامات 69-72
الترتيب :
1- النادي الافريقي 9 5
- اتحاد الأنصار 9 5 3- جمعية الحمامات 8 5 –4 نجم حلق الوادي 7 5 5- النجم الساحلي 5 6 - شبيبة المنازه 5 6
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