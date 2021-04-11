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بطولة كرة السلة - مج تفادي النزول - نتائج مقابلات الجولة الخامسة

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 17:54 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة لمجموعة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي اقيمت اليوم الاحد:
النجم الساحلي - شبيبة المنازه 68-77
النادي الافريقي - اتحاد الانصار 71-72
نجم حلق الوادي - جمعية الحمامات 69-72



الترتيب :                
 1- النادي الافريقي 9     5
- اتحاد الأنصار 9      5 3- جمعية الحمامات 8 5 –4 نجم  حلق الوادي 7 5 5- النجم الساحلي     5         6 - شبيبة المنازه      5 6


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