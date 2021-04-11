بطولة كرة السلة - مج تفادي النزول - نتائج مقابلات الجولة الخامسة

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة لمجموعة تفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي اقيمت اليوم الاحد:النجم الساحلي - شبيبة المنازه 68-77النادي الافريقي - اتحاد الانصار 71-72نجم حلق الوادي - جمعية الحمامات 69-721- النادي الافريقي 9 5- اتحاد الأنصار 9 5 3- جمعية الحمامات 8 5 –4 نجم حلق الوادي 7 5 5- النجم الساحلي 5 6 - شبيبة المنازه 5 6