شركة نقل تونس تجرى تحويرات على برمجة السفرات اثر التعديل في موعد حظر الجولان

افادت شركة نقل تونس في بلاغ لها، امس السبت، انه تبعا لقرار تعديل موعد حظر الجولان (من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا)، تم اجراء تحويرات على برمجة السفراتواوضحت في بلاغها الصادر بموقعها الالكتروني، ان السفرات الصباحية الأولى ستكون انطلاقا من الساعة 5 و15 دق على كافة خطوط شبكة الحافلات والشبكة الحديدية، وستكون السفرات المسائية الأخيرة من وسط العاصمة في اتجاه الأحياء على الساعة الثامنة مساء على خطوط مختلف الشبكاتواكدت الشركة في بلاغها، على ضرورة التقيد بارتداء الكمامات عند الولوج إلى المحطات وعلى متن عربات النقل