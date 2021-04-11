الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 11 أفريل 2021

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جندوبة: تسجيل 3 وفيات و38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

انضاف الى عدد الوفيات والمصابين بفيروس "كورونا" بولاية جندوبة 03 وفيات و38 مصابا، وفق ما جاء في حصيلة الإدارة الجهوية للصحة الصادرة صباح اليوم الاحد.وتوزع المتوفون على معتمديتى جندوبة (حالة وفاة)، ومعتمدية بوسالم (حالتي وفاة)، فيما وزعت الإصابات الجديدة بين كل من معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية ب13 إصابة، ليتخطى العدد الإجمالي بهذه الدائرة 1700 إصابة أي ما يناهز 50 بالمائة من العدد الإجمالي للاصابات المسجلة، و06 إصابات بمعتمدية بوسالم و06 إصابات بمعتمدية غار الدماء و13 إصابة بمعتمدية طبرقة.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" بالجهة الى غاية يوم الجمعة المنقضي 3123 مصابا بعد رفع نحو 14339 عينة فيما بلغ عدد الوفيات خلال ذات الفترة 194 شخصا اكثر من ثلثهم بمعتمدتي جندوبة وجندوبة الشمالية.