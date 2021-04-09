تسجيل 10 حالات ومحاولات انتحار، خلال شھر مارس المنقضي

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تم تسجيل 10 حالات ومحاولات انتحار، خلال شھر مارس 2021 ،6 منھم في صفوف الذكور و4 حالات بين الإناث، بحسب نشرية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الصادرة اليوم الجمعة.وسجلت حالات ومحاولات الانتحار أساسا في صفوف الفئة العمریة بین 26 و35 عاما، كما كان بینھم مسنة فوق ال 60 عاما، وتوزعت بين كل من ولايات تونس وسوسة و المنستير وقابس وقفصة وبنزرت و القصرين بمعدل حالة واحدة بكل ولاية وحالتين اثنتين بولاية نابل.واعتمدت حالات و محاولات الانتحار على سبل مختلفة في تنفيذ محاولاتها.