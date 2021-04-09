الرائد الرسمي: صدور أمـر حكومي يتعلق بالمصادقة على القائمة الاسمية لشهداء وجرحى المؤسسة العسكرية

وات -

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي والصادر، يوم امس الخميس، القائمة الاسمية لشهداء وجرحى المؤسسة العسكرية الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني نتيجة للتضحيات التي بذلوها في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة .وبلغ عدد الشهداء والجرحى وفق جدول ملحق بالامر الحكومي 37 شهيدا وجريحا موزعين بين 5 شهداء و 32 جريحا .ووفق نص الامر الحكومي استشهد هؤلاء العسكريون وأصيبوا خلال الفترة المتراوحة بين 15 جانفي 2011 و 1 فيفري من السنة ذاتها.وقد صدر يوم 23 مارس المنقضي بالرائد الرسمي أمـر حكومي مماثل تعلق بالمصادقة على القائمة الاسمية لشهداء وجرحى أعوان قوات الأمن الداخلي للداخلية والعدل.يشار الى انه تم بتاريخ الجمعة 19 مارس، نشر القائمة النهائية لشهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011، ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.