نور الدين الطبوبي: اذ كان الدستور أكله الحمار ... فالحوار لا نعرف من أكله

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة بسيدي بوزيد، أن المنظمة الشغيلة لن تترك البلاد تذهب ضحية المناكفات السياسية والغوغاء.وبين الطبوبي خلال موكب تم خلاله تدشين شارع، بمدينة سيدي بوزيد، يحمل اسم الأمين العام المساعد للاتحاد الراحل، بوعلي المباركي، أن المنظمة توازن بين دورها الاجتماعي ودورها الوطني وكانت موجودة في كل المنعطفات التي عرفتها البلاد.وقال "اذ كان الدستور أكله الحمار فالحوار لا نعرف من أكله" مشيرا الى وجود خطة بديلة للاتحاد انطلق منها الجزء الذي يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية قصد المحافظة على ديمومتها وعموميتها واستدامتها ومعالجتها حالة بحالة.كما تتضمن الخطة مسالة العدالة الجبائية التي تكرس للعدالة الاجتماعية من خلال العمل على السيطرة على غلاء الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع وأسواق الجملة بالإضافة إلى قضية الدعم الذي يجب ان يكون موجها لمستحقيه قولا وفعلا وليس مجرد شعارات وأيضا املاءات صندوق النقد الدولي التي يجب ان تكون مراعية لقدرات البلاد.ويشار إلى ان نور الدين الطبوبي شارك صباح اليوم في تحية العلم الوطني ساحة الشهداء بمدينة سيدي بوزيد وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم بحضور والي الجهة محمد صدقي بوعون وممثلي الإدارات الجهوية والمجتمع المدني قبل أن يتم الإعلان عن تسمية احد شوارع المدينة باسم بوعلي المباركي ابن الجهة كلمسة وفاء للراحل بمناسبة الذكرى ال83 لعيد الشهداء.