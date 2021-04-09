إبرام اتفاقية في مجال تشجيع الاستثمار

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تم أمس الخميس ، إبرام اتفاقية بين الهيئة التونسية للاستثمار والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية و الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال لتحديد آليات وسبل التعاون في مجال تشجيع الاستثمار وخاصة من خلال سعي الهيئة الى اطلاق خدمة جديدة تتمثل في الربط بين مؤسسات التمويل والمستثمرين وا لشركات بغاية احداث شبكة الممولين المحتملين للمشاريع التي تتعهد بها الهيئةوتندرج هذه الاتفاقية في إطار قيام الهيئة بالإحاطة بالمستثمرين والباعثين ومساعدتهم في مختلف مراحل إنجاز المشاريع عبر توفير كل الإمكانيات والوسائل لتسهيل إحداث المشاريع وتوسعتها.وبالنسبة إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية فستقوم بإعداد جذاذات المشاريع وإرسالها إلى البنوك عن طريق منظومة معلوماتية، سيتمّ تطويرها للغرض لإعلام المنخرطين بالجمعية وتحسيسهم للاستجابة للمطالب الواردة.وتتولى الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال إحداث خانة مخصصة للهيئة بمنصة التمويل الرقمية "جسور انفست"(JoussourInvest) التي تم تطويرها من قبلها لفائدة باعثي المشاريع الراغبين في التواصل مع المستثمرين في رأس المال.كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن المساهمة في تعبئة موارد التمويل لتحقيق الإستثمارات والحرص على ديمومة المؤسسات في المجالات الاقتصادية ذات الصبغة الاستراتيجية وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية الجهوية وميادين التكنولوجيات الحديثة والبيئة والتنمية المستدامة خاصة إثر التداعيات السلبية للأزمة الصحية على نسب الإستثمار وإنجاز المشاريع.وبيّن رئيس الهيئة بليغ بن سلطان ، ان هذه الشراكة ستمكن من تركيز خدمة الربط بين المستثمرين ومؤسسات التمويل قصد تسهيل حصولهم على الموارد المالية الضرورية وتعكس رغبة كل الأطراف في مزيد تأطير وتفعيل العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيلها..وسيتمّ تركيز لجنة متابعة تحرص على الإسراع في تنفيذ أهداف الاتفاقية وخاصة فيما يتعلّق بتسريع تطوير المنظومة المعلوماتية لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر آليات تضمن شفافية الإجراءات المعتمدة وسرية المعطيات.وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بليغ سلطان ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي ورئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال محمد صالح فراد.