رابطة الابطال الافريقية- الترجي الرياضي من اجل انهاء دور المجموعات في الصدراة

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يسعى الترجي الرياضي عندما يستضيف غدا مولودية الجزائر الى انهاء دور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم في صدارة المجموعة الرابعة.وسيحاول ممثل كرة القدم التونسية، الذي ضمن مبكرا تاهله الى الدور ربع النهائي، تدارك هزيمة الجولة الماضية امام تونغيت السنيغالي في داركار 1-2 وانهاء دور المجموعات بافضل طريقة ممكنة للتاكيد على انه مراهن جدي على لقب هذه النسخة.ويتصدر الترجي الرياضي المجموعة ب10 نقاط متقدما بنقطتين على مولودية الجزائر فيما ياتي فريق الزمالك المصري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط متقدما على منافسه في لقاء الغد تونغيت السنيغالي، الذي فقد حظوظ التاهل، بنقطة واحدة.ورغم ان نقطة التعادل تعد كافية للفريقين التونسي والجزائري للمرور معا الى الدور ربع النهائي فان كل فريق منهما سيبحث عن كسب نقاط الفوز من اجل ضمان زعامة المجموعة. علما وان نقطة التعادل تكفي الترجي الرياضي للمحافظة على صدارته.وكان فريق مولودية الجزائر اهدر فرصة حسم تاهله في الجولة الماضية بخسارته في الجزائر امام الزمالك المصري 0-2 واصبح مطالبا بتحقيق التعادل على الاقل للمرور الى الدور القادم فيما سيكون الزمالك المصري مطالبا بالفوز على تونغيت السنيغالي من جهة وانتظار خسارة المولودية في تونس من جهة ثانية من اجل التاهل الى الدور ربع النهائي.وسيخوض الفريق الجزائري مباراته تحت قيادة المدرب عبد القادر عمراني وسيكون منقوصا من عدد من اللاعبين على غرار عبد الحق عبد الحفيظ وبلال بن علجية ونبيل لعمارة ونبيل سعدو وشمس الدين حراق لاسباب صحية وتاديبية.وفي المقابل سيكون الترجي الرياضي محروما من خدمات كل من سيدريك غبو والياس الشتي لاسباب صحية ومحمد علي اليعقوبي لاسباب تاديبية.كما يرجح ان يمكن المدرب معين الشعباني بعض اللاعبين الاساسيين من الراحة ولحمايتهم من الانذارات.