تطاوين : مصنع الجبس في "وادي الغار" يعود للانتاج بعد اكثر من9 اشهر من الغلق

وات - استأنف مصنع الجبس في "وادي الغار" من معتمدية تطاوين الشمالية اليوم نشاطه بعد تعطل تواصل اكثر من تسعة اشهر على خلفية احتجاجات شغلية.



وقد توصّل صاحب هذا المصنع الاول من نوعه في الجهة خلال اجتماع ضم مختلف الاطراف المعنية بشؤون العمل وتاثير المصنع على المحيط باشراف السلط المحلية الى إمضاء اتفاق شامل ونهائي يضع حدا لمختلف المشاكل التي عطلت المصنع اكثر من مرة.

وبعودة النشاط الى هذه الوحدة الصناعية تمكّن أكثر من مائة وعشرين عاملا من العمل مجددا كما ان عودة هذا المصنع الذي كان يصدر لاكثر من 14 دولة افريقية واوروبية سيوفر للجهة مادة الجبس الذي ظل نادرا طيلة الاشهر الماضية وعطّل عدة مهن منها البناء والتزويق.



