الشركة التونسية "فيا موبايل" تتحصل على الموافقة لممارسة نشاط مؤسسة الدفع

تحصّلت الشركة التونسيّة "فيا موبايل" المختصّة في حلول الدفع البديلة، الخميس، على الموافقة النهائية من البنك المركزي التونسي لممارسة نشاط مؤسسة الدفع، لتطلق بذلك منتوجها المبتكر "صوارد".وتهدف "صوارد"، وهي احدى الحلول التكنولوجية المحدثة، إلى جعل عمليّة الدفع في متناول جميع الفئات دون قيود جغرافية أو زمنية. وتعتمد على شبكة هامة من الوكلاء المعتمدين بما سيتيح لجميع التونسيين القدرة على إجراء المعاملات المالية بأبسط طريقة ممكنة.وترنو الى المساهمة في الحد من تداول الاموال نقدا في اطار البرنامج الوطني لاستعمال وسائل الدفع الالكترونية، الذي انطلق منذ نحو 5 سنوات.وسيخوّل هذا الحلّ التكنولوجي التونسي "صوارد" القيام بعمليات دفع وسحب الأموال وتحويلها الفوري من شخص لآخر وسداد استحقاقات القروض الصغيرة اضافة الى خلاص الفواتير (ماء وكهرباء وهاتف...( وشحن الهاتف والرهانات الرياضية.وستقرّب "صوارد"، من خلال شبكة تضم أكثر من 1000 ممثل موزع في كل الجهات، الخدمات المالية بغاية الوصول لجميع التونسيين على غرار الطلبة وكبار السن والأفراد غير المندمجين ماليا (الذين يكون وصولهم إلى المؤسسات المالية محدودا أو لا يتعاملون مع البنوك).واكد المدير العام لشركة "فيا موبايل" محمد قربوج، من جهته، أن الشركة تعمل على أن تصبح الممثل المرجعي للثقافة النقدية في تونس، باعتبار أن ترشيد استخدام النقد يعدّ جزءًا من سياسة تونس لدفع استعمال النقد اللامادي. كما تسعى الى المساهمة في انعاش اقتصاد البلاد من خلال تقديم حل مستدام للجميع.يذكر أن "فيا موبايل" تأسست سنة 2009، لتشجيع التحول الرقمي لخدمات الدفع من المؤسسات المالية. وتوفر للممثلين الاقتصاديين الراغبين في تطوير نشاطهم حلولا للدفع عبر قنوات دفع موثوقة ومبتكرة.